La strada che porta ai sette laghi – compreso il famoso Umbrella pond, dove si formano delle bolle di fango a forma circolare – passa da Hta Nee La Leh, nel piccolo stato del Kayah, in Birmania. Il villaggio si può solo attraversare: i capi hanno deciso che, a parte gli abitanti, nessuno può fermarsi.

Il fatto che il Kayah sia una delle poche aree al mondo dove il nuovo coronavirus non ha creato un’emergenza sanitaria non li ha convinti ad agire diversamente. Non hanno cambiato idea neanche quando nello stato le misure per contenere il virus sono state allentate e il ministro del turismo ha chiesto di aprirsi ai viaggiatori, per lo più locali, nella speranza di far ripartire l’economia dell’area.

In Birmania dall’inizio della pandemia sono morte sei persone a causa del covid-19. Al 28 luglio i casi totali erano 351, tra cui 52 positivi, in gran parte rientrati dall’estero. Nel Kayah finora non si sono registrati contagi.

Un’isola

La capitale Loikaw è una città pulita e con pagode dorate arrampicate su montagnole dall’aspetto carsico. Grandi e piccoli budda sono incuneati in decine di grotte, anche in pieno centro, nonostante la città e lo stato formino un’isola nel mare buddista della Birmania. I cattolici sono novantamila, per questo il Kayah è considerato la “roccaforte” del cattolicesimo nel paese. Tanto vale fare una visita alla cattedrale, dall’aspetto mastodontico e appena costruita davanti alla vecchia chiesa eretta dai padri missionari agli inizi del novecento. Oggi tutti i sacerdoti sono birmani, compreso il vescovo, Stephen Tjephe.

Alla domanda su come l’area abbia affrontato la pandemia, Tjephe fa un largo sorriso: “Mangiamo molto piccante, sopravviviamo per questo!”. Poi torna serio: “In realtà, è vero che qui non si fanno molti test, ma le misure di precauzione sono state osservate con attenzione e rigore. La cattedrale, come le altre chiese e gli altri luoghi religiosi, è ancora chiusa, la messa viene trasmessa su Facebook”. Poi aggiunge: “I test sono fatti a chi rientra dall’estero (dalla Thailandia, per esempio, con cui il Kayah confina, ndr). Ci sono centri dove rimanere in quarantena e per più di due mesi la capitale è stata in lockdown. Anche nei villaggi le regole si rispettano, forse però con meno attenzione”.

A Panpet – dove vivono le tristemente famose “donne giraffa”, chiamate così per gli anelli a spirale che schiacciano le spalle e allungano il collo – di mascherine non se ne vedono. La cittadina è piena di negozietti di artigianato locale o made in Thailandia. Secondo Philip Phookae, una guida del posto, l’esplosione turistica del Kayah risale al 2012. Nel 2019 ci sono stati diecimila visitatori stranieri e quarantamila birmani. “Ma ora le cose si mettono male e ci aspettiamo un crollo”.

Nel resto del paese

Il governo birmano tiene alta la guardia. Dal 30 marzo ha vietato l’atterraggio di voli commerciali e bloccato le vie di accesso da e per la Cina, dove transitano tonnellate di merci. A parte il turismo – la stagione va da ottobre a marzo, e nel 2019 ha registrato quattro milioni di ingressi in tutto il paese – i dati sui visti d’affari spiegano bene le misure restrittive. Prima della pandemia ne venivano concessi circa 25mila al mese. A maggio 2020 sono stati 102, a giugno 278. La riapertura dell’aeroporto internazionale è rimandata di mese in mese e gli spostamenti interni – permessi da giugno – prevedono che si comprino due posti a sedere per poter viaggiare.

A inizio luglio il vicepresidente Henry Van Thio ha suggerito che il governo potrebbe decidere di consentire voli internazionali solo da ottobre 2020, magari con eccezioni per diplomatici, personale delle Nazioni Unite e speciali permessi di lavoro. La domanda è: la Birmania ha saputo e sa governare bene il virus (assai meglio che in Europa o altrove nel mondo, come sembrerebbe) o nasconde qualcosa?