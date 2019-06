In Piemonte c’è chi prova a ridurre i danni dell’eroina

A Collegno, in un edificio bianco un tempo usato come camera mortuaria, oggi si aiuta chi ha una dipendenza dall’eroina. Mentre la droga si diffonde sempre di più tra i giovani e i fondi destinati ai servizi per la riduzione del danno diminuiscono, qui si continua a dare informazioni a chi ne ha bisogno, ma anche siringhe sterili e naloxone da iniettare in caso di overdose.

Il comune a dieci chilometri da Torino è dunque un buon posto da dove osservare cosa si sta facendo in Italia per affrontare un tema che finisce sui giornali solo quando muore qualcuno, ma che invece riguarda la vita di centinaia di migliaia di persone.

Secondo il governo in Italia sono circa 800mila quelle che hanno fatto uso di eroina almeno una volta nella vita. La sociologa Sonia Bergamo si è occupata a lungo del problema e spiega che a fronte di questa cifra, le unità mobili e i drop-in come PuntoFermo a Collegno, posti dove si fa prevenzione e riduzione del danno, sono solo 104. Più della metà è gestita da associazioni e cooperative, gli altri dalle aziende sanitarie locali (Asl) e dai comuni. Sono tutti concentrati tra Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, mentre nel meridione quasi non ce ne sono.

Le storie

In quello di Collegno in media passano tra le quindici e le venti persone al giorno, quasi tutti uomini tra i quaranta e i sessant’anni, e quasi tutti consumatori cronici. Dario, un uomo di 46 anni con i capelli rasati e un ciuffo lungo sugli occhi, trascorre lì tutti i suoi giorni. Di notte dorme in un comune vicino, a Rivoli, in un vecchio autobus per il trasporto urbano trasformato in dormitorio da un’associazione di volontari, l’Isola di Arran. Dentro ci sono undici posti letto.

“Sono un sopravvissuto”, dice Dario, che da quasi vent’anni convive con il virus dell’hiv. Racconta di averlo contratto durante la sua prima grande storia d’amore, quella con la vicina di casa del paese dove è cresciuto, in Val di Susa. Era rimasto solo da poco: sua madre era morta per una ferita da taglio dopo una lite con il padre. L’uomo diceva di non averla voluta uccidere, ma è finito lo stesso in carcere. “Io gli ho sempre creduto”, dice Dario, “erano entrambi alcolizzati e il coltello deve essere partito di mano”.

La prima “spada” – così chiama l’iniezione – se la fece quando era già sieropositivo. Più che per provare piacere, dice, “per sentire meno il dolore”. Da allora – nonostante vari periodi in comunità – non è mai riuscito a smettere. Ora è disoccupato, ma fino a tre anni fa lavorava come magazziniere in un supermercato. “Questo posto è la mia casa”, dice.