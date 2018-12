Viaggio nelle fabbriche cinesi di Babbo Natale

Alla fine ne scelgo uno gonfiabile che, attaccato alla presa di corrente, cresce in pochi secondi fino a un’altezza di due metri e dieci: è come avere in casa Dino Meneghin, largo però come due Bud Spencer. Il mio non ha gli occhiali, ma due occhi sgranati da manga giapponese. Qui tutto si contamina, ma il tocco creativo resta invariabilmente cinese.

Una cacofonia di Jingle bells si contende lo spazio sonoro con altrettanti adattamenti di Feliz Navidad; sullo sfondo, l’ininterrotto ronzio dei motorini elettrici che gonfiano i Santa Claus pneumatici. Insomma, un baccano pazzesco. Nel negozio della signora Yu Qiaofang non c’è che l’imbarazzo della scelta. Le chiedo come mai tutti i pupazzi abbiano gli occhiali: “Babbo Natale è vecchio e deve indossarli”, mi risponde.

I Babbi Natale sono decine, di tutti i tipi: alcuni sono dei manichini di dimensioni umane che si muovono a scatti diffondendo canzoncine natalizie, altri sono invece gonfiabili e più imponenti. Un pupazzo meccanico indossa una giacca di tartan scozzese invece della solita giubba rossa, ma a ipnotizzarmi è soprattutto una composizione corale: da un grande uovo esce Shengdan Lao (Babbo Natale in cinese) e abbraccia un pupazzo di neve con bombetta e mantello che lo aspetta lì fuori. Il tutto grande come un paio di frigoriferi, il tutto gonfiabile, il tutto in loop.

Yu Qiaofang descrive la filiera di Babbo Natale: “I vestiti li facciamo produrre in sartoria, proprio come per gli esseri umani. E anche Babbo Natale ha un cuore, ma elettrico: i chip, le cinghie, gli ingranaggi, sono tutti molto piccoli. Poi c’è il corpo, simile a quello delle persone normali. Noi facciamo gli stampi e poi ci sono delle fabbriche che producono gli accessori”.

Siamo a Yiwu, nella provincia del Zhejiang, 350 chilometri a sudest di Shanghai. In estesi mercati coperti, che secondo le autorità locali ospitano complessivamente 50mila negozi per 300mila articoli dei più diversi generi, si trova la più grande rivendita all’ingrosso di merci a basso costo del mondo. Al terzo e quarto piano del mercato di Futian – ribattezzato “Città internazionale del commercio” – si vendono gli articoli natalizi.

Non è così originale scrivere una storia su “Yiwu e il Natale” proprio nei giorni di Natale. Ogni anno qualcuno lo fa. Ma questa volta, i grossisti della città si trovano per la prima volta ad affrontare qualcosa più grande di loro: la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Se Yiwu esporta nel mondo il 70 per cento dei gingilli natalizi, ben il 30 per cento prende la direzione degli Stati Uniti, il paese dove anche il Natale diventa occasione per competere. Fatevi un giro in qualche “America profonda” di villette monofamiliari, se non ci credete. Percepirete alla svelta quanto sia importante decorare la propria casa più sfarzosamente di quella del vicino e avrete la sensazione netta che, in un certo momento dell’anno, le renne luminose degli stand di Yiwu migrino tutte in California, come anguille del mar dei Sargassi. Se il mercato statunitense si chiude, che faranno nella città cinese?

Il nuovo corso

Zhao Futao e suo padre hanno una fabbrica che produce decorazioni natalizie. Lui è un ragazzone poco più che trentenne. “Quando ero giovane, mi piaceva un po’ troppo fare a botte. Allora papà mi ha spedito per due anni in Xinjiang: vai, vai – mi ha detto – chissà che non metti la testa a posto”, racconta. “La guerra commerciale non ha un grande impatto sui miei affari, ma comunque influisce sulla mia vita. Sappiamo tutti che è cominciata e questo ci provoca ansia. Ci chiediamo se avrà conseguenze. Apri il computer e guardi gli ordini dei clienti statunitensi, pensi che con i dazi i costi d’esportazione e i prezzi delle materie prime saranno sempre più alti”.

Negli ultimi anni, per lui gli affari non sono andati più tanto bene: “Prima i clienti erano soprattutto russi, ma più o meno dal 2014 il rublo si è svalutato e quel mercato si è dimezzato”. A Zhao poco importa che la causa sia stata il calo del prezzo del petrolio o le sanzioni della comunità internazionale contro Mosca; per lui si tratta molto semplicemente di rimpiazzare un cliente con un altro. Prima il problema con i russi, adesso forse con gli americani. “Per ora teniamo bene in America Latina e in Europa meridionale”.

Le difficoltà hanno costretto lui e suo padre a innovare: la fabbrica, che cumuli multicolorati di festoni natalizi fanno sembrare un’installazione diffusa, pulsa al ritmo delle macchine. “Sono tutte nuove e tutte made in China”, assicura Zhao. Ricerca di nuovi mercati, ridefinizione continua del prodotto e riduzione dei costi di lavoro attraverso l’automazione. Adesso nell’impianto ci saranno una decina di operai, che a seconda dei periodi possono diventare di più. “Sono tutti in regola e guadagnano tra i quattromila e i cinquemila yuan al mese (500-630 euro): guarda che non è poco per dei migranti rurali”, assicura Zhao. Tra non molto ci sarà la lunga pausa del capodanno cinese. Potranno tornare a casa, nei villaggi, e fare bella figura portando regali ai parenti.

Bisogna mantenere i volumi di vendita. A complicare le cose ci si è messo di recente anche il governo: “Il mercato domestico rappresenta per noi solo il 10 per cento – spiega Zhao Futao – ma dall’anno scorso le autorità scoraggiano la celebrazione pubblica di feste non autenticamente cinesi”. Proprio come il Natale. E parlando sempre di governo, sono aumentati i controlli anti inquinamento. “Per avere le montagne verdi e i fiumi puliti, le materie prime devono essere a norma e i costi sono aumentati di parecchio”. Quest’anno, i rossi, i blu, i fucsia dei festoni natalizi sono un po’ più smorti. Non è cambiato il gusto del pubblico, ma si usano coloranti meno nocivi.

Pur di mantenere quote di mercato, i commercianti di Yiwu preferiscono ridurre al massimo i margini di profitto. “Se l’anno scorso guadagnavo cinque, quest’anno guadagno tre, ma comunque continuo a vendere”, racconta la signora Yu, immersa come una regina nella sua corte di Babbi Natale. “Mi sacrifico per la felicità del genere umano. E non faccio altro per 365 giorni l’anno”, dice ridendo Zhao Futao. E ride anche suo padre, Zhao Guoqiang. Fuori, nel cortile del complesso industriale, qualcuno ha steso il cavolo cinese a essiccare di fronte all’ingresso della palazzina che ospita gli uffici.

Bisogna vendere, punto.