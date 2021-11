“La Croazia non ha mai avuto bisogno della protezione divina come oggi”, ha dichiarato la pediatra Nada Jurinčić da un palco di piazza Bana Jelačić, a Zagabria.

Il 24 settembre un’imponente manifestazione ha portato persone di tutta la regione nella piazza centrale della capitale croata. Nei filmati della protesta si vedono persone che sventolano bandiere croate insieme a striscioni sui quali si legge “niente giustifica questa violenza”. Di che violenza si parla? I vaccini e le misure di pubblica sicurezza legate al covid-19.

Jurinčić ha aperto il suo intervento con uno slogan nazionalistico. “Dio e i croati!” (Bog i Hrvati!), ha esclamato prima di cominciare il suo discorso, nel quale ha definito le misure di pubblica sicurezza come “crimini commessi nell’ambito di un piano di battaglia con il nome in codice di covid-19”, e ha dichiarato che la pandemia è falsa. Gli autori di questa grande finzione sono, secondo Jurinčić, l’Organizzazione mondiale della sanità e il Partito comunista cinese.

L’intervento si è concluso con le parole “siamo in guerra!”. Il discorso ha raccolto oltre novantamila visualizzazioni su YouTube, e molte di più se si considerano altre piattaforme.

La manifestazione è stata chiamata “Festival della libertà” ed è stata organizzata dall’iniziativa Diritti e libertà (Prava i slobode), fondata nel 2020 in risposta alle misure per contrastare il covid-19 in Croazia. Simili eventi hanno luogo in altri paesi della regione. Alcuni, come quelli in Slovenia, sono sfociati in violenze.

Come un tempio

Aleksej Kišjuhas, un sociologo serbo, descrive chi si oppone ai vaccini nella regione come “individui provenienti da un contesto relativamente conservatore”. E spiega: “Vedono nei vaccini una sorta d’intervento innaturale o sporco da parte delle aziende e dei poteri liberali del mondo, mentre considerano il loro corpo come un tempio”.

La regione dei Balcani ha uno dei tassi di vaccinazione contro il covid-19 più bassi in Europa. Serbia, Croazia e Slovenia si attestano all’incirca tra il 40 e il 50 per cento; Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo tra il 30 e il 40 per cento; l’Albania è quasi al 30 per cento, mentre la Bosnia Erzegovina non ha raggiunto neppure il 20 per cento.

Anche se Facebook e altre piattaforme di social network hanno fieramente e pubblicamente modificato la loro strategia di moderazione dei contenuti per ridurre la disinformazione sul covid-19, di recente è filtrato un rapporto interno di Facebook in cui si legge che “la nostra capacità di rilevare i commenti che contengono esitazioni a proposito dei vaccini è scarsa in inglese e praticamente inesistente nelle altre lingue”. In tutta la regione le idee antivaccino e le teorie del complotto sul covid-19 trovano terreno fertile sui social network e raramente sono sanzionate o moderate.

Figure popolari

Uno degli ambienti in cui si diffondono queste idee è il canale YouTube Bujica, che ha oltre cinquantamila iscritti. L’animatore del canale, Velimir Bujanec, è un personaggio pubblico dell’estrema destra croata, con precedenti penali per possesso di cocaina e per aver pagato prestazioni sessuali con la droga. È stato inoltre fotografato negli anni novanta con indosso un’uniforme nazista.

Bujanec ha intervistato Nada Jurinčić in uno dei suoi episodi. Le affermazioni fatte in quell’occasione sono poi state sottoposte a verifica dal sito croato Faktograf, che ha rivelato numerose falsità. Ma, come spesso accade, l’articolo di verifica ha avuto molte meno visualizzazioni delle duecentomila ottenute da quello con le dichiarazioni originarie, e false.

Un’altra popolare figura tra chi si oppone ai vaccini nella regione è Semir Osmanagić, un “ricercatore spirituale” bosniaco che sostiene che i maya discendono da una razza aliena proveniente dallo spazio e che Hitler sia fuggito in una base sotterranea nell’Antartide dopo la seconda guerra mondiale. Osmanagić è stato filmato durante la manifestazione di Zagabria, mentre faceva un parallelo tra le persecuzioni degli ebrei nella Germania nazista e le misure contro il covid-19. L’idea che le persone contrarie al vaccino siano l’equivalente degli ebrei ai tempi della Germania nazista è un’immagine diffusa nella retorica internazionale dei no vax.

Di recente Osmanagić ha trasformato i suoi canali di social network in fonti di disinformazione a proposito del covid-19 e dei vaccini, con notizie secondo cui le presunte piramidi di Visoko, delle formazioni montuose vicine a Sarajevo, avrebbero effetti curativi contro il virus. Le sue affermazioni sono state rafforzate dalle visite di alto profilo di alcune celebrità come la stella del tennis Novak Djoković, scettico nei confronti dei vaccini, che è andato a Visoko nell’autunno del 2020, attirando più attenzione e turisti nella località e in tutta la Bosnia, dove le misure contro il covid 19 sono applicate più debolmente.

La Bosnia ha il tasso di vaccinazione contro il covid-19 più basso in Europa e uno dei tassi di mortalità a causa del virus più alti del mondo.