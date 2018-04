Le conseguenze dell’amianto nella valle del diavolo in Toscana

La prima: la puzza di uova marce che impregna l’aria. La seconda: una ragnatela infinita di tubi argentati che solcano i campi di grano e i boschi di sughere e di querce, entrando e uscendo dal terreno come serpenti, per poi ricongiungersi ai piedi delle enormi torri di refrigerazione di cemento al margine del paese. Difficilmente, però, chi vi capiti per caso potrà immaginare che quella che ha di fronte è la prima centrale geotermica mai costruita al mondo.

Dagli etruschi ai primi del novecento Larderello è un villaggio industriale di quattrocentocinquanta abitanti nell’entroterra pisano – a undici chilometri da Serrazzano, il paese in cui io e L. siamo cresciuti. Chiunque vi capiti per caso – dopo aver percorso i settanta chilometri di saliscendi che lo dividono da Siena, a est, o i cinquanta che lo separano dalle spiagge modaiole di Follonica, a sud, e dai vitigni da cartolina di Bolgheri e Castagneto Carducci, a ovest – noterà subito due stranezze.

“Pensi che me lo lascerebbero fare?”, gli chiesi. Lui prese tempo: il progetto gli piaceva, ma la famiglia era scossa e la situazione delicata. “Dammi qualche giorno e ti faccio sapere, ok?”. Non girai nessun documentario. Poche settimane dopo quella telefonata, la moglie del mio amico perse il figlio e si chiuse al mondo in attesa del secondo lutto. E io abbandonai l’ennesimo progetto della mia vita.

All’epoca avevo rinunciato la carriera accademica e mi ero trasferito a Torino, dove sbarcavo il lunario facendo il dog-sitter e la maschera in un teatro, in attesa di capire cosa combinare nella mia vita. Quando in quella mattina del 2011 il mio amico smise di parlare, capii che dovevo girare un documentario su sua moglie e suo padre. Avevo già il titolo: Nella valle del diavolo.

Nell’inverno del 2011 ricevetti la telefonata di L., un amico che non vedevo da un po’. “Devo darti due notizie: una buona e una cattiva”, mi disse. La buona era che aspettava un figlio. La cattiva che al padre di sua moglie – operaio di 62 anni nella centrale geotermica di Larderello, in provincia di Pisa – era stato riscontrato un mesotelioma pleurico da amianto . Tradotto in termini più comprensibili: nei successivi nove mesi, il mio amico avrebbe visto nascere il primo figlio e morire di tumore il suocero.

Silenzio sull’amianto Su queste colline i paesi sono frazioni microscopiche: una manciata di case disposte lungo una provinciale scassata che diventa una lastra di ghiaccio in inverno e un miraggio d’asfalto in estate. Una chiesetta nel punto più alto, un alimentari poco fornito, un bar con i tavoli in formica e i lampadari al neon, una scuola elementare, un cimitero. L’unica scuola media del circondario si trova a Larderello, in un complesso di mattoni rossi a tre piani immerso in un silenzioso bosco di pini.

E così, di rivoluzione in rivoluzione, mentre il Mussolini socialista dirigeva il quotidiano Avanti! e il poeta fiorentino Palazzeschi si lanciava nelle sue capriole futuriste, in quella valle del diavolo in cui l’aria puzzava di zolfo e i fischi assordanti degli sbuffi di vapore acqueo bollente (conosciuti come soffioni) costringevano gli operai a turare le finestre con i materassi, il 10 marzo 1914 entrò in funzione la centrale 1 della Società boracifera di Larderello. Era la nascita di un nuovo tipo di energia pulita, sicura, economica e inestinguibile: la geotermia.

Nel 1777 il chimico tedesco Hubert Franz Hoefer avviò la prima azienda che dalle acque termali estraeva acido borico, un composto che un tempo era considerato sedativo, dalle proprietà antisettiche . Cinquant’anni dopo, mentre in Francia si perfezionava la locomotiva a vapore, l’ingegnere François Jacques de Larderel intuì che invece di bruciare tonnellate di legna per far bollire le acque boriche e ricavare l’acido borico, si poteva sfruttare il calore del vapore che usciva dal terreno. Una trovata così geniale, e redditizia, che il granduca Leopoldo II fu lieto di ribattezzare quel posto Larderello. Fu solo nel 1904, tuttavia, che fece la comparsa il più grande di quei rivoluzionari, il conte Piero Ginori Conti. L’uomo che, convogliando il vapore endogeno verso un motore collegato a una dinamo, accese cinque lampadine, trasformando per la prima volta l’energia termica e meccanica in energia elettrica.

I crateri di fanghiglia ribollente e i vapori sulfurei che escono dalla crosta terrestre di Larderello erano noti già agli etruschi e ai romani, che li usavano per i loro trattamenti di bellezza. Dante Alighieri cantò le “fummifere acque …] e li vapor che la terra ha nel ventre” nelle sue Rime, poco prima che la chiesa ordinasse di chiudere i bagni termali, giudicando immorale che uomini e donne si lavassero insieme. Se, come dice Mario Vargas Llosa, “sono sempre gli uomini logici e freddi a fare le rivoluzioni, mai i sentimentali”, non stupirà che gli uomini che rivoluzionarono queste terre inospitali furono tutti scienziati.

A ottocento metri dalla scuola media De Larderel, in un edificio arancione con le persiane verdi di via Nasini, c’è la casa di Marco Chiavistrelli. O meglio, la casa in cui ha vissuto durante i suoi anni di operaio addetto alla gestione e alla manutenzione dei vapordotti della centrale. Chiavistrelli è un uomo alto ed energico. Ha 62 anni, due spalle enormi e lo sguardo magnetico di un prestigiatore.

“Dell’amianto non ci aveva mai parlato nessuno”, dice. Le parole gli escono lente, gommose, come se l’avessi svegliato nel cuore della notte. “Vivevamo lontano dalle città e dai giornali più diffusi, e ogni volta che provavi a parlarne era come scalare l’Everest”. Per trent’anni quest’uomo ha legato “trecce d’amianto” attorno alle valvole guaste dei vapordotti o alle guarniture corrose dalla ruggine e dal calore, senza la minima idea che potesse essere un lavoro rischioso.

Nessuno gli aveva detto che le fibre di questo minerale erano milletrecento volte più sottili di un capello e che l’esposizione prolungata poteva causare – anche a distanza di venti o trent’anni – malattie gravissime come l’ispessimento della pleura, il tumore alla faringe o il mesotelioma pleurico. L’ha saputo con certezza solo nel 1992, quando in Italia venne approvata la legge che ne vietava l’estrazione, l’utilizzo e la commercializzazione. Peccato che ormai fosse già stato usato come isolante termico in tutta Italia. E non solo in campo industriale, ma anche nei soffitti di scuole e ospedali, nelle canne fumarie e nei forni, nei piani cottura dei panifici e nei vagoni dei treni.

Chiavistrelli è in pensione da dieci anni e ora fa il cantautore. Come molti ex operai, ha lasciato Larderello, portandosi dietro una lieve forma di asbestosi, una malattia polmonare cronica causata dall’inalazione di fibre di amianto. È lui a raccontarmi una storia che suona incredibile ma che, sulla fine degli anni sessanta, era normale amministrazione. “Ci ho scritto su una canzone per caso e ora me la chiedono a tutti i concerti: è diventata una specie di manifesto”. È la storia della cooperativa Vapordotti e dei venti operai che stuccavano i tubi della centrale con la “fibretta d’amianto” per coibentarli e impedire che il vapore diretto alla centrale si raffreddasse. “Cos’è la fibretta?”, chiedo.

Chiavistrelli fa una pausa. Anche se ha ripetuto più volte che è contento di parlarmene – “La ritengo una parte importante della mia vita e della storia di tutti”–, mi sembra esausto. “Immaginatela come una polvere di borotalco”, dice dopo qualche secondo, “gli operai della Vapordotti la portavano a spalla nei sacchi. Nelle pause pranzo ci si stendevano sopra e ci mangiavano, o ci facevano un pisolino”. Di quelle venti persone, oggi ne è rimasta in vita solo una. “L’amianto gli ha mangiato la gola e fa fatica a parlare”, mi dice quando ci salutiamo.

Dall’eccellenza ai veleni

Nonostante i bombardamenti della seconda guerra mondiale che rasero al suolo il paese, la produzione della centrale continuò a crescere, attirando ingegneri, chimici e operai specializzati da tutta Italia. Per trattenere i dipendenti oltre l’orario di lavoro in quella località sperduta dove l’aria solforosa anneriva l’argenteria e gli autobus impiegavano un giorno per raggiungere Firenze, nel 1954 la Larderello spa (che aveva sostituito la Società boracifera) affidò all’architetto Giovanni Michelucci – già noto per aver progettato la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze – il compito di studiare un piano di incremento urbanistico creativo e rispettoso dell’ambiente.

In pochi anni, nonostante le preoccupazioni dell’architetto – “Qui servono zone di riposo, di studio e di meditazione!” – e le difficoltà dovute a un terreno scosceso e sismicamente instabile, nacque il nuovo centro urbano. Comparvero così il villaggio operaio, la chiesa, le case per gli operai e la torre per i dirigenti, le edicole votive ai bordi della strada, il campo da calcio, quello da tennis e da bocce, il nuovo acquedotto, la palestra, la piscina, la pista di pattinaggio e l’edificio pubblico più amato, il cinema-teatro dove si sarebbero esibiti Walter Chiari, Wanda Osiris, Milva e le compagnie di rivista più in voga dell’epoca. Era l’età dell’oro. Un lavoro sicuro, un ottimo stipendio, un’azienda che si prendeva cura dei suoi dipendenti come un padre severo ma giusto.