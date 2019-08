Le battaglie dei lavoratori al porto di Napoli

Salari a rischio I motivi principali della mobilitazione sono il rinnovo del contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2018, e l’autoproduzione. La trattativa sul rinnovo è saltata a metà aprile scorso perché secondo Cgil, Cisl e Uil ci sono “profonde distanze tra le posizioni del sindacato e delle controparti datoriali, così incolmabili da far venir meno le condizioni minime per la prosecuzione del negoziato”. A dividere le parti, tra le altre cose, c’è il fatto che i sindacati vorrebbero che il lavoro portuale fosse inserito tra quelli usuranti.

Sono le dieci del mattino e il cielo è abbastanza cupo. La strada per il porto è bloccata. Al molo Beverello – dove ci si imbarca per le isole del golfo – turisti e pendolari affollano biglietteria e banchina, mentre al bancone del bar i camerieri servono caffè a ritmi serrati. Il varco Pisacane è dominato dall’edificio dell’ autorità di sistema portuale mar Tirreno centrale , l’ente che amministra il porto, commissariato per quattro anni e attualmente guidato da Pietro Spirito, ex manager delle Ferrovie dello stato vicino al Partito democratico.

Sicurezza dei lavoratori, strapotere delle multinazionali, stallo sul contratto nazionale. Il porto di Napoli è un luogo di osservazione privilegiato per provare a capire cosa succede anche in altri scali italiani. Per cominciare, bisogna fare un passo indietro e tornare al 23 maggio scorso, giorno in cui i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale nel settore.

Quella che dal 1994 regola il settore è stata recepita diversamente in ogni scalo, tanto che uno studio dell’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti definisce il sistema portuale italiano un far west. Nel caso napoletano, dopo i ricorsi della Gnv, il tribunale amministrativo regionale ha dichiarato l’autoproduzione legittima solo quando è approvata dall’autorità portuale. Quest’ultima ha rilasciato finora solo pareri “interlocutori”, e quindi, almeno fino alla prossima udienza, la Gnv dovrà servirsi dei portuali come previsto dagli accordi.

“I pretesti”, racconta Francesco Cotugno, uno dei licenziati poi reintegrati, “sono stati piccoli litigi tra colleghi, normali incidenti che capitano in un lavoro stressante come il nostro, ma anche presunte inidoneità per motivi di salute o il rifiuto di tornare al proprio posto di lavoro mentre si era in ferie. Io sono stato reintegrato e poi di nuovo sospeso per quindici giorni, col rischio di essere cacciato un’altra volta. Il motivo è l’aver fatto una semplice domanda a un dirigente, che si è trasformata in una pericolosa minaccia, secondo chi mi ha accusato”.

A differenza di Cotugno, decine di lavoratori licenziati dalla Conateco hanno accettato una buonuscita, rinunciando per paura o per bisogno di soldi a fare causa all’azienda. In quattordici hanno scelto la battaglia in tribunale, vincendo in primo grado. Sono tutti rientrati a lavoro, a parte due ancora in attesa di reintegro, e Laura Ingrosso, addetta al videoterminale, rappresentante sindacale, licenziata per la seconda volta dopo essere stata reintegrata.

I padroni del porto

Subito dietro ai cancelli della Conateco c’è una palazzina gialla dove si trovano i suoi uffici. Su due delle sue quattro facciate campeggia la scritta bianca con il logo Msc. L’azienda, come diverse altre al porto di Napoli, è una controllata della Msc, secondo operatore al mondo nel trasporto marittimo di container. Le radici della multinazionale vanno cercate a Sorrento, dove il patron Gianluigi Aponte è nato e dove, negli anni settanta, ha cominciato la scalata al successo fondando una compagnia marittima. Oggi la Msc vanta nove terminal container nei principali porti d’Italia, il controllo quasi totale di Genova, Napoli e Gioia Tauro, e un posto di rilievo, attraverso la Terminal investment limited, nel mercato dei terminal per le merci (senza contare le navi per le crociere, i traghetti, gli aliscafi e un’azienda di trasporto su gomma nata da poco).

Con la politica la Msc ha buoni rapporti, anche se ogni tanto si registra qualche incidente. Per esempio l’inchiesta del giugno 2018 ai danni del braccio destro di Macron, Alexis Kohler (parente della moglie di Aponte), che tra il 2010 e il 2012 avrebbe approvato dei contratti tra l’azienda e il porto di Le Havre senza rendere pubblici i suoi legami familiari.