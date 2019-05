Sui campi da tennis con il complice di uno scommettitore

Gira il mondo per seguire le gare di tennis. È stato a tutti i tornei di Parigi negli ultimi cinque anni. È stato tre volte a Wimbledon, a Toronto, Cincinnati, Dallas, Montecarlo, Barcellona e a Zara, in Croazia, per la coppa Davis. Ma Riccardo, il nome è di fantasia, non è un tennista e neanche un allenatore o un giornalista sportivo. È un courtsider: assiste alle partite di tennis per fornire informazioni a scommettitori o agenzie di scommesse. A volte le trasferte sono proficue, ma non sempre, e quando capita di essere scoperti il gioco finisce, almeno fino al torneo successivo. “Nel 2016, da una domenica al venerdì, per oltre dieci ore sono stato sugli spalti di Wimbledon e ho incassato 45mila dollari. La scorsa settimana ero a Madrid per il Masters 1000, ma sono tornato prima del previsto perché sugli spalti a cliccare eravamo in tanti e il guadagno sarebbe stato scarso”.

L’incrocio tra il mondo delle scommesse sportive live e quello della tecnologia ha creato una zona grigia da cui è nato il courtsiding. Funziona così: sugli spalti dei campi da tennis di tutto il mondo ci sono dei courtsider che, grazie a degli strumenti tecnologici, trasmettono a dei complici quello che succede sul campo – un punto segnato, un game vinto, un set aggiudicato – prima ancora che un arbitro aggiorni il punteggio e prima che i risultati siano visualizzati sui tabelloni a cui le compagnie di scommesse fanno riferimento, così da agire in vantaggio rispetto ad altri scommettitori. “Basta un clic e l’informazione su chi abbia realizzato il punto arriva al complice a casa che può piazzare una scommessa live prima della variazione delle quote, così freghiamo il sistema. Puntiamo fino a duemila euro per ogni singolo punto e il margine di errore è veramente minimo, pochi secondi di anticipo bastano per fare molti soldi”.

I dati li trasmettono usando dispositivi elettronici grandi quanto un bottone: “Li nascondiamo nelle scarpe, la pressione su uno o l’altro determina l’informazione su chi sia il vincitore del punto giocato”. Lo scambio di informazioni si fa tramite un’app: si chiama Premium e sincronizza il cellulare al computer del complice, basta inserire username e password.

In campo

Gli spalti di marmo dello stadio Pietrangeli, a Roma, sono circondati di statue. È il primo turno di qualificazioni degli Internazionali d’Italia e sul campo si stanno sfidando il norvegese Casper Ruud e l’italiano Lorenzo Musetti. Riccardo è arrivato da qualche ora, ma non è qui: “Vediamoci al campo 2, ti aspetto”, mi scrive mentre il norvegese chiude 6-1 il primo set.

Lo raggiungo e mi siedo accanto a lui, mentre è impegnato a cliccare. “Ho dei posti ben precisi dove posizionarmi, non stacco mai gli occhi dal campo e le esultanze le lascio al pubblico, io sono impegnato a fare soldi. Faccio il mio gioco dagli spalti senza farmi condizionare dai fattori esterni, tipo pubblico, agenti atmosferici e cali di concentrazione. Tutto con molta discrezione per non essere individuato mentre sto cliccando”.

Sul campo 2 sono al tie break, dopo due ore di gioco. “Da qui è più semplice capire come funziona”, dice Riccardo. I posti migliori dove sedersi sono quelli alle spalle dei giocatori, la visuale verticale del campo permette di leggere in anticipo le traiettorie vincenti e guadagnare ulteriori istanti sull’aggiornamento ufficiale dei risultati. “Il mio complice segue ogni mio movimento: mi avverte se non sono l’unico courtsider sugli spalti e mi consiglia quale partita seguire”. Il flusso di scommesse su quella partita e l’incertezza del risultato sono decisivi nella scelta di quale match seguire.

“Poco fa ho perso dei soldi mandando un’informazione sbagliata”, dice Riccardo. Da casa il complice non aspetta molto per farglielo notare. Passiamo qualche ora insieme girando per i campi, seguendo le direttive del complice a casa. Non siamo soli, ci sono altri courtsider.

Il giro di affari del courtsiding supera i confini nazionali: a farne parte non sono solo italiani, ma anche spagnoli, brasiliani, portoghesi e britannici. E poi estoni, polacchi e romeni: “Loro hanno tecnologie avanzate contro le quali non possiamo competere”. Per esempio un anello ultrasensibile: “Basta sfiorarlo per trasmettere l’informazione che viaggia su software e hardware tecnologicamente più avanzati dei nostri, noi non siamo abbastanza veloci”.

Scandali e scommesse online

Il fenomeno è noto a livello internazionale per due casi che hanno destato l’interesse dell’opinione pubblica e della giustizia sportiva. Nel 2016 quattro giudici di linea sono stati sospesi per aver ritardato intenzionalmente l’aggiornamento del punteggio, così da permettere agli scommettitori di effettuare puntate live sicure. Nel 2014 Daniel Dobson, funzionario dell’azienda di scommesse Sporting data, è stato arrestato durante gli Australian open con l’accusa di courtsiding. Nessun courtsider è mai stato condannato da un tribunale.

A intervenire è soltanto la Tennis integrity unit (Tiu), e la conseguenza è un daspo a vita, cioè il divieto di accedere a qualsiasi manifestazione tennistica. “Da quando sono stato scoperto, a Cincinnati, ho cambiato spesso identità per continuare ad essere sui campi: delle volte bastano dei semplici travestimenti, altre volte divento Riccard0, con lo zero, per superare i tornelli e la lettura telematica dei biglietti”.