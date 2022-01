Quando è morto papà, sono volata a Chișinău e ho dormito una notte in casa sua. Ho diviso tra i vicini i suoi abiti e le sue cravatte. Non ho toccato i suoi libri. Poi mi sono seduta sul bordo del letto e ho acceso la tv. Era un canale russo. Una giovane signora cantava una canzone d’amore. La cosa mi ha talmente spaventata che ho buttato via il telecomando e mi sono subito alzata. Papà odiava la lingua russa, papà odiava i russi. Era decisamente sbagliato ascoltare una canzone d’amore in lingua russa in casa sua, nella casa di un uomo ora morto, ma che per tutta la vita aveva combattuto contro il sistema sovietico e aveva tanto desiderato parlare una sola lingua: la lingua romena. In quel preciso istante la sua figura si è presentata nitida davanti ai miei occhi: un anziano pieno di rimpianti, con i pugni serrati, con quella lingua straniera avvolta intorno al collo a mo’ di cappio. È stato allora che ho cominciato a piangere veramente, per tutto. Se ho abbandonato l’Unione Sovietica, è successo quella notte.

Sono nata che i miei genitori erano già quasi anziani, ma non è stato questo, bensì la lingua russa a creare tra noi una specie di recinto elettrificato. Papà non mi ha mai perdonata per il fatto che allora, quando la Moldova si è proclamata indipendente, quando nel 1989 i moldavi si sono ripresi l’alfabeto latino per il quale avevano lottato e, in alcuni casi, erano perfino morti, io non ho fatto ciò che avrei dovuto fare: recidere qualsiasi legame con la Russia. Non parlare più il russo, smettere di leggere in russo, non avere più amici russi. Non dico di non averci provato, dico solo di non esserci riuscita. Per me é stato difficile litigare con papà e i suoi amici, costretti a vivere a metà i migliori anni della loro vita, nella paura e seminascosti. Li ho visti perdere, a turno, la salute, il lavoro, la dignità, tutto per lo stesso ideale: uscire dall’Unione Sovietica e unirsi alla Romania. Mi pesavano le discussioni: i nonni deportati in Siberia, la mamma nata nel gulag, le persecuzioni. Chi ero io, cosa avevo scelto di essere? Me lo sono chiesta per anni di fila. Perché mi era così difficile odiare quando l’odio era giustificato, quando sembrava la strada giusta?

Indipendenza e transizione

Ricordo una mattina d’autunno, deve essere stato nel 1991. Tutti noi bambini del quartiere ci eravamo preparati per andare a scuola con gli zaini sulle spalle, come avevamo fatto per tutta l’infanzia. Poi qualcuno ha gridato ai ragazzi russi di andarsene alla stazione e di tornarsene a casa, perché la Moldova non era più casa loro. Era uno slogan popolare in quei giorni, lo si sentiva non solo per le strade, ma anche alla tv e sui giornali. È così che ha avuto inizio la scissione. Poi sono arrivati i momenti più duri: vicini che hanno smesso di parlarsi dopo anni di pacifica convivenza, manifestazioni, violenze per le strade, ritorsioni. Finalmente era arrivato il via libera e potevamo dire agli “occupanti” che non li volevamo più tra noi o, perlomeno, che li volevamo dalla nostra parte. L’esempio dei paesi Baltici era il nostro ideale, ma purtroppo è fallito. Si pensava che il vigoroso patriottismo dei moldavi avrebbe indotto i russi a imparare la lingua romena da un giorno all‘altro. Non è successo, ma in cambio c’è stata una guerra. Il conflitto in Transnistria è cominciato circa un anno dopo, nel 1992, e ha decimato il paese. Una guerra inutile e brutale, la guerra degli orgogli. A tutt’oggila Moldova non è riuscita a recuperare quel territorio dalla sfera di influenza russa. E la Russia non ha ritirato le sue truppe militari, come aveva promesso.