Territori vergini

Sono una donna eterosessuale, e sto con il mio ragazzo da otto mesi circa. Tra noi va benissimo e il sesso è stupendo. C’è però una cosa che fa lui a letto e che a me un po’ mi ammoscia, e speravo tu potessi aiutarmi a chiarire. Una volta su quattro, dopo che ha eiaculato, si dà una leccatina alla sborra sulle dita. A me questa cosa fa impressione. Sono stata con diversi ragazzi, e ovviamente capisco che per molti l’idea di una donna che beve la sborra sia eccitante, ma è la prima volta che m’imbatto in questa versione. All’inizio temevo che la repulsione mi venisse da qualche istinto omofobico nascosto, ma si è parlato della possibilità che io lo scopi con un dildo, e quello a me va bene. Più che altro è una cosa che mi puzza di egocentrismo superficiale. Cioè, io mai e poi mai mi ficcherei le dita nella fica per poi passarmele in faccia. Di solito quando ci sono attriti e perplessità riusciamo a parlarne, ma questa cosa sto facendo fatica ad affrontarla. Ho tre domande: è una cosa comune? Devo farmene una ragione o provo a parlargliene? I maschi se potessero si succhierebbero il cazzo da soli?

Ho quasi 30 anni e sono ancora vergine. Sono maschio, sovrappeso e più o meno eterosessuale (mi piacciono alcuni uomini, ma sono casi rarissimi). Finora ho anche avuto una vita davvero infernale: ho perso un testicolo per un cancro e avevo un padre violento che da adolescente mi ha costretto col terrore alla castità minacciando una presunta “lobotomia del pene” se mai avessi fatto sesso con una ragazza. In dieci anni non ho praticamente avuto storie, e anche se adesso mi sono liberato di mio padre e del terrore genitale di cui sopra, ho anche una paura INCREDIBILE di espormi. Sono disabile e non attraente, almeno per gli standard convenzionali, lì sotto sono coperto di cicatrici per le operazioni, e come se non bastasse ce l’ho pure abbastanza piccolo. L’ultima volta che mi è capitata l’occasione di fare sesso mi sono buttato, ma con terrore tale da non riuscire a farlo stare duro. La donna con cui sono andato ha detto una cosa tipo “Be’, con questo non è che posso farci molto, no?”. A quel punto le ho chiesto di andarsene, perché dire una cosa così è proprio da stronzi. Teoricamente sarei anche su Tinder e Bumble, ma nemmeno so perché, e il più delle volte penso che la cosa più giusta nei confronti di potenziali partner sarebbe continuare a stare nascosto per non infliggergli la mia presenza grottesca. Ho paura di essere umiliato di nuovo, e non è affatto una cosa che mi eccita. Oltretutto ho un’età in cui la mia totale mancanza di esperienza e deformità fisica sono (immagino) un problema troppo grosso per chiunque possa incontrare. Vorrei davvero trovare l’amore, il sesso, una compagna. Non ho sopportato la povertà, la disabilità, le violenze fisiche ed emotive e il tentato omicidio da parte dei miei genitali per starmene sepolto nel mio ufficio solo e senza amore. Ma non so proprio da dove cominciare.

–The Virgin Who’s Been Fucked A Whole Lot Just Never In The Good Way