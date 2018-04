Panico al primo appuntamento

Sono una donna eterosessuale di 36 anni. Da bambina sono stata vittima di abusi sessuali e violenze fisiche, e poco più che ventenne ho subito uno stupro. Da cinque anni a questa parte sono seguita da una bravissima psicologa, ho cominciato a elaborare un po’ le cose e mi sento meglio che in passato. Ho avuto una relazione stabile che è finita più o meno due anni fa. Quest’anno ho ricominciato ad uscire, ma la sintonia non scatta mai. Ho avuto un sacco di primi appuntamenti, ma senza mai andare oltre. Il problema è che a me fare sesso piacerebbe molto. L’idea dell’incontro occasionale e delle avventure di una notte mi attira, ma la verità è che procedere così velocemente con una persona che non conosco o di cui non mi fido mi manda in paranoia, tant’è vero che mi chiudo e non riesco a godermi niente. Mi viene il panico anche solo all’idea di andare a casa con qualcuno. Quand’ero in coppia il sesso andava benissimo, ma adesso che sono single sembra sia diventato una cosa enorme e spaventosa. È possibile fare sesso senza andare in paranoia?

Per te è senz’altro possibile fare sesso senza andare in paranoia. La risposta alla tua domanda, SCARED – Come andare a casa con qualcuno senza farsi prendere dal panico? – è talmente ovvia che secondo me te l’ha già suggerita la psicologa: devi fare sesso con una persona che conosci e di cui ti fidi. Con il tuo ex non avevi problemi a fare sesso perché lo conoscevi e ti fidavi. Se vuoi tutelare il tuo benessere emotivo ed evitare battute d’arresto nel percorso di ripresa, prima di tornare a fare sesso devi trovare una persona disposta a prendersi il tempo di conoscerti e investire emotivamente su di te.

Ti sarà capitato di pensare: “Ma come, se la gente non fa altro che saltare nel letto degli sconosciuti e collezionare esperienze sessuali pazzesche!”. È vero, molte persone ci riescono, ma è anche vero che altrettante, se non di più, non sono in grado di fare sesso occasionale perché, come te, hanno trascorsi traumatici o altri problemi psicologici, fisici o logistici che glielo rendono impossibile (e poi ovviamente c’è anche chi al sesso occasionale non è interessato.)

I traumi che hai subito ti hanno lasciato anche questo peso, SCARED, e non intendo minimizzare la tua frustrazione o la tua rabbia, che sono legittime. Mi spiace molto, e detesto gli stronzi di cui sei stata vittima. Ma tenere presente che in questo non sei sola può aiutarti ad accettare con più serenità l’idea di dover investire emotivamente in una persona prima di avere rapporti intimi. In fin dei conti, non è la cosa peggiore che possa capitare. Demisessuali, vittime di traumi, persone con problemi nel rapporto con il proprio corpo, o i cui gusti sessuali sono oggetto di tali pregiudizi che all’inizio di una conoscenza preferiscono non rivelarli: in tanti devono vedersela con le tue stesse difficoltà.

E ricorda anche un’altra cosa: non è raro che chi si rimette sulla piazza all’inizio abbia qualche difficoltà. Il segreto è insistere finché non trovi la persona con cui scatta qualcosa. In altre parole, SCARED: non avere fretta, e fai le cose con calma. Inoltre, quando incontri un uomo per la prima volta, non esitare a dirgli che prima di finirci a letto ti serve un po’ di tempo. Qualcuno si allontanerà, certo, ma solo se non è disposto a conoscerti meglio. E tu con lui non avresti voluto scoparci comunque, giusto? Sii chiara e sincera, continua con i primi appuntamenti, e prima o poi ti ritroverai al quinto appuntamento con uno che non ti farà venire il panico all’idea di accompagnarlo a casa. Buona fortuna.