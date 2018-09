Io vengo da sola

Ho divorziato da poco e intrapreso una relazione con un uomo che conosco e a cui voglio molto bene da decenni. Il sesso è fantastico: dall’inizio alla fine, provo più piacere di quanto ne abbia mai provato con il mio ex marito anche nei momenti migliori. E nei momenti più intensi mi fa vedere le stelle. È un amante molto generoso, mi eccita da morire, e puntualmente vengo quando ci scambiamo messaggi erotici. Ma con lui devo ancora provare un orgasmo. In passato raggiungevo l’orgasmo soltanto quando il mio partner mi praticava del sesso orale, e molto raramente quando mi stimolava il clitoride con le dita. Il mio ex marito nel sesso orale non era bravo, e per arrivare alla meta dovevo fantasticare parecchio (con il risultato che regolarmente sceglievo di evitare lo sforzo). Il mio nuovo partner si muove e fa sesso orale benissimo, ed è disposto ad applicarsi per tutto il tempo che serve. Ma anche se quando me la lecca provo sensazioni incredibili, ogni volta finisco a un punto morto che proprio non riesco a superare. Con lui non ho avuto un solo rapporto che mi abbia lasciato insoddisfatta, e questo nonostante il mancato orgasmo. Con il mio ex, invece, ogni rapporto che non si concludeva con l’orgasmo mi lasciava un senso di frustrazione, o peggio ancora di noia (a volte gli chiedevo perfino di lasciarmi sola per potermi masturbare dopo il sesso). Tu hai idea del perché io non riesca a superare quest’ostacolo? Forse ho solo bisogno che lui sia più noioso e ripetitivo per potermi concentrare. Ma se è così, ne vale la pena? Perché mai dovrei fare del sesso peggiore per “migliorarlo”? Oppure devo semplicemente accontentarmi del sesso pazzesco che facciamo ora, anche se significa non raggiungere l’orgasmo? È giusto che io accetti di rinunciare a venire insieme al mio partner?

–No Orgasm Possibly Ever

Attenta alle profezie che si autoavverano! Se te ne stai lì seduta – o distesa – a ripetere che stare con mister Si Muove Benissimo vuol dire rinunciare a “venire insieme al partner”, NOPE, aumenti le tue probabilità di non raggiungere mai più l’orgasmo, con quest’uomo o con chiunque altro. Ecco qual è secondo me il problema: con il tuo ex hai fatto un sacco di pessimo sesso, ma riuscivi a raggiungere l’orgasmo concentrandoti, ovvero “fantasticando parecchio”. Il tuo ex ti forniva rapporti orali svogliati e/o stimolazioni del clitoride poco entusiasmanti che non interferivano con la tua capacità di concentrarti/fantasticare. In altre parole, NOPE, con il tuo ex riuscivi a – non avevi altra scelta che – rifugiarti nella tua testa e affidarti alla tua fantasia erotica per arrivare alla meta. Durante il sesso eri presente in senso fisico, ma non emotivo né erotico.

Dal momento che mister Si Muove Benissimo si muove così bene – perché ti eccita da morire, perché ti provoca sensazioni stupende, perché a volte ti fa vedere le stelle – non sei più in grado di rifugiarti nella tua testa. Per anni sei stata tu quella che, per venire, doveva metaforicamente andarsene e concentrarsi su qualsiasi cosa dovesse concentrarsi; a volte chiedevi di andarsene perfino al tuo ex, letteralmente. In te si è creata una potente associazione tra il ritirarti in un luogo privato, sicuro ed eccitante – sottraendoti al tuo partner emotivamente, eroticamente e a volte anche fisicamente – e il raggiungimento dell’orgasmo.

Al tuo partner attuale non riesci a sottrarti nello stesso modo, e nemmeno lo desideri. E tra l’altro: vuoi sapere perché vieni scambiandoti messaggini sexy con lui? Perché il sexting è una fantasia assistita. Quando ti scambi i messaggini zozzi con mister Si Muove Benissimo tu sei sola, NOPE, un po’ com’eri sola quando facevi sesso con il tuo ex.