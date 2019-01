Sesso, bugie e protezioni

Sono una ventunenne che usa la spirale anticoncezionale. Ho fatto sesso con parecchi uomini e tra loro esiste quasi una costante: tentare di scopare senza preservativo. A molti di quelli con cui sono stata sembra che vada benissimo e anzi non vedono l’ora di farlo senza. È una cosa che mi ha sempre fatto arrabbiare. Di solito danno per scontato che io prenda la pillola, cosa che puntualmente scambiano per un invito a evitare il preservativo. Io, se non sono stabilmente in coppia, non lo voglio fare. So che la gente tradisce e che essere monogami non garantisce di evitare le malattie veneree, ma è un rischio con cui posso convivere. Mi dà così fastidio la frequenza con cui gli uomini cercano di sottrarsi al profilattico – spesso con insistenza, anche alcuni che frequento da un po’ – che vorrei quasi cominciare a mentire dicendo che non prendo la pillola. L’unica malattia venerea di cui gli uomini sembrano preoccuparsi è l’eventualità di un figlio. Va bene se mento dicendo che non prendo la pillola, e poi più avanti, se le cose si fanno serie, spiego perché ho mentito?

–I’m Understandably Distressed

Chiariamo innanzitutto una cosa: hai ragione, IUD, le malattie sessualmente trasmissibili (mst) colpiscono anche le coppie monogame. C’è chi tradisce, chi mente, chi contrae e chi trasmette. Uno studio del 2015 rivelava che le coppie consensualmente non monogame (cnm) non erano più esposte al rischio di contrarre una mst di quelle monogame. Perché? Perché in una coppia monogama, se uno dei due scopa in giro senza usare il preservativo, non può chiedere all’altro/a di ricominciare a usarlo senza mettere in discussione la propria fedeltà. Se in una cnm uno chiede al partner principale di ricominciare a usare il preservativo – perché con qualcun altro si è rotto o sfilato, o per qualche ragione non ha raggiunto il cazzo – sta solo richiamando l’attenzione sulla propria fedeltà. Passando oltre…

Anche su questo hai ragione, IUD: è vero che l’eventualità di un figlio è l’unica malattia venerea di cui gli uomini si preoccupano. In Australia alcuni ricercatori che hanno condotto un ampio studio sullo stealthing – pratica infamissima, ai limiti dello stupro, che consiste nel togliersi il preservativo di nascosto durante il rapporto – sono rimasti sconvolti dall’apparente diffusione di un comportamento tanto schifoso.

“Prima dello studio, i ricercatori stimavano che a dichiararsi vittima di stealthing sarebbe stato circa il 2 per cento del campione”, scriveva il ricercatore Justin Lehmiller analizzando in risultati dello studio in un post sul suo blog. “In realtà era il 32 per cento delle donne e il 19 per cento degli uomini. La maggior parte diceva di averne parlato con il partner a cose fatte, e anche che l’episodio l’aveva profondamente turbata. Erano risultati in maggioranza anche quelli che la consideravano una forma di violenza sessuale. I risultati, insomma, lasciano intendere che lo stealthing non sia affatto un fenomeno raro, e che andrebbe studiato più approfonditamente”.

I ricercatori non hanno chiesto agli uomini eterosessuali se era capitato anche a loro, e come sottolinea Lehmiller c’è anche chi qua e là riferisce di donne che bucano i preservativi prima del rapporto o li conservano dopo. Per capire cosa le spinga a farlo non serve certo uno studio – vogliono avere un figlio e non gli importa che il partner sia d’accordo (cosa che non va affatto bene) – ma uno studio che chieda agli uomini eterosessuali perché facciano stealthing servirebbe eccome. Ecco una domanda che potremmo fare a questi stronzi: sono più portati a farlo, ovvero a violentare una donna, se sanno che usa un altro tipo di anticoncezionale? O sono così dominati dal loro di piacere sessuale da fottersene di tutte le mst, compresi i neonati?

Passando alla tua domanda vera e propria… Se puoi mentire? Certo che puoi. Devi farlo? Se si parla di un partner occasionale che potrebbe non avere a cuore il tuo interesse, vale a dire uno raccattato a caso che vorresti scoparti ma di cui non sai se fidarti, secondo me puoi e devi mentire. Non è una bugia che lo danneggia. Non gli stai dicendo che prendi la pillola quando invece no. E se la bugia spinge il raccattato a badare che il preservativo rimanga al suo posto (ogni tanto accidentalmente si sfilano), allora è una bugia che rende il sesso più sicuro per entrambi.

Se poi con qualcuno a cui inizialmente hai mentito sulla spirale le cose si fanno serie – se uno di questi fa il salto da bono a caso a fidanzato bono – e quando gli dici la verità la prende male, tu limitati a dirgli (o scrivergli) quanto segue: “Potevo aspettare a scoparti finché non fossi stata certa che fossi una brava persona, ma ti saresti perso tutto il gran sesso che abbiamo fatto finora. Sarebbe stato meglio così? Il fatto di rivelartelo ora, poi, è in pratica come dirti che ti trovo una brava persona di cui mi posso fidare. Questo lo so adesso, ma all’inizio non lo sapevo perché non sono una maga. Adesso me lo sbatti dentro senza o vuoi continuare a lamentarti?”.