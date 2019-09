Al guinzaglio

Non ascolto religiosamente il tuo podcast, ma appena ho raccontato questa storia alla mia migliore amica mi ha detto: “È una domanda per Dan Savage!”. Contesto: ho una relazione monogama con convivenza. Siamo una coppia eterosessuale, ma entrambi bisessuali. È stato proprio quel non so che di omosessuale a rendermelo attraente quando ci siamo conosciuti. All’inizio mi ha anche parlato della sua precedente fidanzata, che sembrava una “suicide girl” (tatuaggi, minigonne, capelli neri tinti, trucco pesante sugli occhi) ma aveva grossi problemi (in tre anni hanno fatto sesso solo dieci volte). Io non sembro affatto una suicide girl. Ho un aspetto abbastanza medio, i capelli del mio colore naturale e nessun tatuaggio. Non mi trucco e tendo a portare magliette e jeans larghi. Fare sesso mi piace, ma è raro che mi presenti in modo “sexy”. Qualche giorno fa ho scoperto che il mio ragazzo segue su Instagram centinaia di donne, il 95 per cento delle quali ha un aspetto completamente diverso dal mio (ricordi la fidanzata suicide girl? Ecco, sembrano tutte lei). Ci sono rimasta molto male. Mi sono sentita insicura. Non riesco più a credere ai complimenti che mi fa sul mio aspetto, come se in realtà non mi trovasse sexy. E il fatto che io voglia fare sesso molto più spesso di lui non aiuta. È sempre “stanco”. Ho provato rabbia nei suoi confronti, e il desiderio istantaneo di fare sesso con altri partner che per me stravedevano. Lui non capisce perché ci sia rimasta male. È convinto che per queste donne sia un segno di apprezzamento, e che si sentano “valorizzate” dai commenti di tutti gli uomini che dicono cose tipo “Esci le tette” e “Te lo voglio ficcare”. Dice che ha cancellato Instagram per farmi piacere, ma io ci sto ancora di merda. Sono troppo sensibile? O è lui che è insensibile? Forse sessualmente non siamo compatibili? Sono lì lì per cercare interazioni sessuali fuori della coppia.

– Your Very Ordinary Instagram Girl

Nemmeno io ascolto il tuo podcast, YVOIG, per cui siamo pari (immagino tu abbia un podcast, ormai ce l’hanno tutti). Allargando il campo: se diciamo alle persone che non devono essere così superficiali da cercare esclusivamente il tipo fisico “ideale”, e che devono imparare ad apprezzare un ventaglio di persone più ampio, e che è possibile essere così attratti dall’interiorità di una persona da arrivare ad apprezzarne l’aspetto esteriore – e le persone a cui lo diciamo sono soprattutto uomini, perché le donne sembrano meno vincolate al loro ideale fisico – allora dobbiamo dirgli anche che non possono sbroccare appena trovano un indizio del fatto che non sono l’ideale fisico del partner. Inoltre, dobbiamo dirgli che il semplice fatto di avere un tipo ideale non significa che il/le loro partner non siano attratti/e anche da loro. Restringendo il campo: con il tuo ragazzo sessualmente non va bene, YVOIG, e questo per un’apparente discrepanza di libido. E che uno dei due sia “sempre” stanco non è tra i problemi che con il tempo si risolvono. Sono entrambi segnali che sarebbe forse il caso di lasciarsi (il fatto che tu stia già cercando relazioni extra-coppia? Altro segnale). Ma puoi chiudere anche senza dare di matto perché il tuo futuro ex fidanzato era anche, o perlopiù, o d’accordo, forse perfino esclusivamente – con un’unica eccezione (tu!) – attratto dalla tipologia “suicide girl”. Anziché raccontarti che qualsiasi complimento mai ricevuto dal tuo futuro ex sia stato una bugia, puoi raccontarti che il futuro ex, pur avendo decisamente un “tipo”, era attratto anche da te. Perché tu sei attraente. Così attraente da averlo attratto pur non essendo il suo tipo. Insomma, YVOIG, questo rapporto non deve per forza chiudersi finendo nel tritadocumenti.

P.S. Il tuo futuro ex fidanzato avrà anche cancellato il suo vecchio profilo, ma ti assicuro che ne ha subito aperto un altro. E speriamo che, su Instagram, il tuo futuro ex fidanzato rivolga commenti “valorizzanti” come “Te lo voglio ficcare” alle persone che li considerano “apprezzamenti”. Esistono, sia uomini sia donne, ma sono meno di quanto tanti uomini, etero come gay, vogliano credere.