Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Prendendo a prestito la passione della generazione Z per le etichette, sono un frocio canadese di 46 anni omoafettivo e asessuale. Nel mio caso, significa che vorrei amare un uomo ed essere ricambiato, ma per nessuna ragione farci sesso. Volendo aggiungere una fastidiosa complicazione, ho anche bisogno di un certo squilibrio di potere. L’ideale sarebbe una via di mezzo tra l’essere sottomesso a un uomo e fargli da schiavo. È una cosa che cerco da quando, poco più che ventenne, ho fatto coming out. Le ho provate tutte. Internet, bar, gruppi specializzati, amici, incontri occasionali. Relazioni sessualmente tradizionali, padroni single, coppie dominanti, professionisti. Ho speso migliaia di dollari in uomini e psicoterapia, e adesso mi ritrovo qui, senza un soldo, infelice e solo. Il fatto è che nessuno – e intendo davvero nessuno – vuole ciò che cerco io. L’uomo dei miei sogni non esiste. È facile dire a una persona di guardare avanti, che di uomini al mondo ce ne sono un sacco e via dicendo, ma a volte il tuo mondo è minuscolo, e come te ci sei soltanto tu. Sto pensando di togliermi la vita entro la fine dell’anno. Non riesco più a scacciare questa tristezza profonda, il senso di delusione e infelicità che provo, tralasciando il fatto che sono disoccupato e ho problemi di salute che di recente sono diventati cronici. Tu al posto mio cosa faresti? Come si fa a spegnere un desiderio di amore così radicato?

– Sought A Dom Accepting Sad Singlehood

Mi dispiace che tu non abbia trovato il tuo uomo ideale, SADASS, o la giusta coppia dominante, o un tizio dai gusti canonici da amare frequentando in parallelo un dominatore professionista. Non tutti, per quanto s’impegnino, riescono a trovare il loro compagno/ruolo/rapporto ideale. Per questo è essenziale fare in modo di avere una vita ricca e appagante anche mentre cerchiamo l’uomo (o gli uomini) dei nostri sogni. Solo così si può trovare un senso nella propria vita e trarne piacere pur essendo – o ritornando – infelicemente single. Non solo, in questo modo diventa anche più facile sperare che possa ancora succederci, o succederci di nuovo (pregasi notare: uso l’avverbio infelicemente prima di single non perché tutti i single siano infelici – cosa assolutamente non vera – ma perché questo specifico single, SADASS, è infelice di esserlo).

Devo dedurre che ti sia successo almeno un paio di volte, SADASS. Benché nessuno dei tuoi contatti con uomini dai gusti canonici, padroni single, coppie dominanti o professionisti sia diventato un rapporto stabile, nel corso degli anni ci sarà stato di sicuro qualche bel momento, e qualche esperienza di sintonia se non duratura almeno autentica. Anziché considerare quei rapporti come una sequenza di fallimenti solo perché sono finiti, SADASS, dovresti cercare di vederli come una lunga serie di brevi relazioni riuscite. E anche se può dispiacerti che nessuna sia durata anni o decenni, tieni presente che stare in coppia non mette affatto al riparo dai rimpianti. Se stessi ancora con uno di quegli uomini dai gusti canonici, magari rimpiangeresti di non aver conosciuto un padrone; se tu stessi con un padrone o con una coppia dominante, magari rimpiangeresti – a volte – di non avere un rapporto più paritario.

Dici che fare sesso non ti interessa, SADASS, ma i tuoi interessi hanno un carattere erotico. Se le tue fantasie erotiche-ma-non-sessuali ti creano disagio – se vuoi, come dici tu, spegnere i tuoi desideri erotico-amorosi – sappi che gli antidepressivi spesso riducono la libido, e talvolta la annullano. Per molti è un effetto indesiderato, ma per te potrebbe essere un sollievo. Almeno per il momento, SADASS, mentre ti occupi del fronte salute e di quello lavorativo. È una mossa drastica, ma assai meno estrema di quella che stai valutando, per cui varrebbe la pena parlarne con uno psicoterapeuta di ampie vedute, aperto alle sessualità alternative con un approccio realistico.

Da ultimo, ti prego, non toglierti la vita. Il mondo è molto più interessante se ci sei anche tu. E se trovare un partner non risolve i nostri problemi – non fa che introdurne di nuovi – negli anni ho parlato con un’infinità di persone che hanno trovato una buona approssimazione di ciò che cercavano dopo i cinquanta, i sessanta e perfino i settant’anni. Ma non può succederti, se non ci sei.

(In Italia per ricevere aiuto si può telefonare a Telefono Amico, che risponde tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 0223272328, ndr)