Sono fidanzata da un anno con un ragazzo fantastico. Il problema è che lavora con una che si scopava. Non facevano solo sesso, ma anche uscite romantiche e vacanze insieme. Mi ha tenuto nascosto questo “piccolo” particolare per i primi sei mesi della nostra relazione, dopodiché si è tradito per sbaglio. Allora si è scusato, dicendo che aveva evitato di dirmelo per non farmi preoccupare inutilmente, visto che lei, per lui, non conta più nulla. Premetto che sono una persona estremamente gelosa e faccio molta fatica a fidarmi, per cui questa sua omissione mi ha devastata. Non riesco più a fidarmi. Sapere che ogni giorno vede una che si portava a letto mi manda fuori di testa! Gli ho chiesto in molte occasioni di farmela almeno vedere, e una sera, dopo averlo avvisato, mi sono presentata nell’azienda in cui lavora. Pur avendomi detto di passare senza problemi, appena mi ha vista ha dato di matto. Mi ha accusato di non fidarmi! La mia domanda è: sono io a essere pazza e a esagerare con questa storia (perché sì, è una cosa su cui mi tormento dal mattino alla sera) o è lui lo stronzo che ha qualcosa da nascondermi? Non riesco più a gestire l’ansia, ho perfino avuto qualche attacco di panico di cui lui non è al corrente. E non può assolutamente cambiare lavoro.

Da quanto vi frequentavate, quando gli hai rivelato di essere una persona estremamente gelosa (Peg)?

Immagino da almeno qualche settimana, ITALIANA, se non qualche mese. Perché, come senz’altro saprai – tutte le Peg lo sanno – la gelosia estrema non è una caratteristica attraente, motivo per cui poche Peg la rivelano al primo appuntamento (tipo “sono cresciuta a Milano, ho due sorelle e sono di quelle che si ti si presentano in ufficio scatenando scenate se pensano tu ti stia scopando o ti sia mai scopato un’altra”). Se sei come le Peg che ho frequentato e scaricato io, avrai mostrato questo tratto della tua personalità solo un bel po’ di tempo dopo che l’altro aveva cominciato a provare sentimenti, complicandogli – di proposito – il compito di scaricarti.

Mi azzardo perfino a ipotizzare che lui abbia scoperto che la sua nuova fidanzata era una Peg prima ancora che tu scoprissi l’esistenza della collega con cui un tempo scopava. In un momento imprecisato prima dello scoccare dei sei mesi, ITALIANA, ti sarai imbestialita per una cameriera o per una che lui seguiva su Instagram. Ed è stato lì che lui ha capito di non poterti dire che in passato si era scopato una collega. Perché adesso temeva – sapeva – che da brava Peg avresti dato di matto, avendoti visto dare di matto per molto meno.

L’unica cosa più sfiancante che stare con una Peg è trattare con una Peg risentita perché per giorni o mesi le si è nascosto qualcosa – per esempio il fatto che lavori con una ex - in grado di farla arrabbiare. Sì, sì, ho capito: lui te l’ha tenuto nascosto. Ma se gli ultimi sei mesi (!) dimostrano qualcosa, ITALIANA, è che il tuo fidanzato ha fatto bene. Visto che non può cambiare lavoro, e che non dispone di una macchina del tempo con cui tornare a prima di essersi scopato la collega, che scelta aveva? Potendo scegliere se dirtelo e passare i successivi sei mesi a sorbirsi le tue piazzate oppure tacere nella speranza che tu non lo scoprissi, ha comprensibilmente scelto l’opzione “meno piazzate”.

Se non capisci che il tuo comportamento può aver contribuito all’omissione – se non riesci a perdonarlo prendendo per buona la risposta “No, non me la scopo più”, e ti rifiuti di capire che il problema ce l’hai tu, non lui – fagli il favore di lasciarlo. Altrimenti, se continui di questo passo, dicendo un attimo prima che non puoi fidarti di lui, e quello dopo lamentandoti perché lui ti accusa di non fidarti (?), preparati a essere scaricata. Perché una persona, colpevole o meno che sia, può tollerare le mattane di una Peg fino a un certo punto.

Infine: il tuo fidanzato non era affatto in dovere di comunicarti all’inizio della relazione la posizione geografica di tutte quelle che si è scopato, ITALIANA, e a dirla tutta nemmeno durante. C’è chi con il partner parla apertamente del proprio passato e accetta che l’altra persona faccia lo stesso, ma non è obbligatorio. E se stai cercando di costruire un rapporto con una Peg, non è nemmeno una buona idea. Mi sfugge come chicchessia possa volere un rapporto con una Peg, ITALIANA, ma per alcuni è così. Forse il tuo fidanzato è tra quelli. Ma non tirare troppo la corda.