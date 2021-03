Voglio ringraziare tutti quelli che sabato scorso hanno partecipato al terzo Savage Love Livestream. Ospite speciale era Mistress Matisse, con la quale per novanta frizzanti minuti abbiamo risposto a un sacco di domande sul BDSM. Non a tutte le domande – eravate troppi – ma come promesso ne smaltirò il più possibile nella rubrica di questa settimana…

***

Dici sempre che la gente per stare in coppia, dev’essere “in buone condizioni”. E se “in buone condizioni” una persona non lo sarà mai perché soffre di un problema mentale?

Soffrire di un problema mentale non implica che una persona non sia o non possa essere “in buone condizioni”; così come il fatto di non soffrirne non implica che lo sia. Voglio dire, conosciamo tutti gente che, pur non soffrendo di disturbi mentali, è un disastro ambulante. Chi però soffre di un disturbo mentale e rifiuta di farsi aiutare o di prendere i farmaci potrebbe non essere in condizioni sufficienti a lavorare o sostenere una relazione. Ma prenderci cura di noi stessi è uno dei principali modi di dimostrare che in realtà siamo abbastanza in buone condizioni da poter essere scopati, frequentati o sposati. O tutte e tre le cose. E quindi, lungi dal dimostrare che sei inadatto a una relazione, avere un problema mentale e occuparsene – averne anche più di uno, ma affrontarlo attivamente – dimostra che in buone condizioni lo sei.

***

Sono un vedovo bisessuale non dichiarato. Mentre tenevo una lezione a dei giovani su Zoom ho per sbaglio lasciato aperta una scheda con la parola “gay” nel titolo. Uno degli studenti mi ha avvisato in chat e l’ho subito chiusa. È stato imbarazzante e mi ha messo a disagio. Faccio come se niente fosse oppure accenno in qualche modo?

Se volevi dichiararti, può essere l’occasione di farlo. Se ancora non lo vuoi fare, be’, non sei costretto, scheda gay o meno. A meno che i genitori si lamentino e chiedano spiegazioni, sei libero di lasciar correre. E se qualcuno pensa tu sia gay perché ha visto una scheda con la parola “gay” nel titolo, be’, sei libero di rispondere che si sbaglia, perché tu non sei gay: sei bisessuale.