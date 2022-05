Sono un eterosessuale sposato da 15 anni con una donna eterosessuale. Diversi anni fa le ho rivelato la mia fantasia che lei andasse a letto con altri uomini. Ero nervoso all’idea di parlarne. Sul sesso aveva sempre avuto idee tradizionali e aveva sempre espresso un’idea molto rigida della monogamia e dell’impegno di coppia. Mi ha quindi molto sollevato scoprire che l’idea, anziché schifarla, la intrigava. Era incuriosita e mi ha chiesto se lo volevo davvero o se era solo una fantasia da inserire nel repertorio dei nostri discorsi erotici. Avanti veloce fino a questa settimana, quando mia moglie mi dice che le andrebbe di provarci (nota per gli uomini che vorrebbero dalla moglie la stessa cosa: siate rispettosi, non insistete e lasciatele il tempo per pensarci. La pazienza potrebbe essere ripagata!). Ecco il problema: lavoriamo entrambi in ambienti dove il pregiudizio intorno al “tradimento” può creare difficoltà o danni alla carriera. So che esistono tante app, ma viviamo in una grande città e una minuscola possibilità di imbatterci in qualcuno con cui siamo in contatto per lavoro o socialmente c’è. Esistono app rivolte chi vuole muoversi con discrezione? È possibile ridurre il rischio di imbarazzi sul lavoro o in società? Oppure, se vogliamo fare certe cose, dobbiamo semplicemente accettarlo?

– Hooking Up, Seeking Help

Esistono molte app da incontri per persone e/o coppie che cercano sesso occasionale e/o particolare (Feeld, 3Somer, #Open eccetera), così come molte persone – single e in coppia – che cercano sesso occasionale e/o particolare sulle app da incontri più diffuse (Tinder, Meetic e così via). Ma per una coppia come la vostra quelle più strettamente sessuali – per chi cerca cose a tre o scambi di coppia – sono una scelta migliore, benché considerata più “equivoca”.

Se il rischio di essere riconosciuti su un’app non si può eliminare del tutto, HUSH, è chiaro che chiunque vi becchi a cercare sesso extra su 3Somer si trova su 3Somer per cercare e/o offrire sesso extra a sua volta. L’eventualità della distruzione reciproca assicurata – se loro vi sputtanano, voi sputtanate loro – basta in genere a tenere a freno i malintenzionati, così come l’inevitabile domanda di approfondimento – “Ok, ma tu perché eri su 3Somer?”. E sulle app da sesso perlopiù non girano malintenzionati, HUSH, ma gente sostanzialmente per bene come voi: single e coppie che vogliono divertirsi, non fare del male. È più probabile che crei problemi un amico, un parente o un collega che vede tua moglie al bar con uno sconosciuto – o nell’atrio di un albergo, o mentre rientra a casa vostra – che un altro porcellino incontrato online.

Per limitare il rischio di essere beccati e sputtanati via app, HUSH, non mostrate il viso e inviatelo solo una volta appurato – nei limiti del possibile – che dall’altra parte non ci sia un bot, un collezionista di foto o un ricattatore. Ripeto, eliminare completamente il rischio è impossibile, ma a un certo punto bisogna fidarsi dell’istinto e correrlo. In alternativa, potete localizzare il profilo in una città che frequentate regolarmente ma in cui non vivete, HUSH. Una volta trovati (e verificati) alcuni buoni candidati, prenotate un aereo, una stanza d’albergo e dategli appuntamento in un bar dove difficilmente entrerà un collega, un fan o tuo suocero.