Riassumendo molto: sono una donna che sta uscendo da un matrimonio lungo e psicologicamente violento. Sono in terapia. Tra i motivi della violenza: sono ancora vergine, almeno per quanto riguarda la penetrazione (altra lunga storia). Se mai trovassi qualcuno interessato a me, come faccio a dirgli che le uniche cose che so sul sesso consensuale sono quelle che ho letto? Le poche persone a cui ho raccontato tutto all’inizio non mi credevano. Una persona appena conosciuta posso solo immaginare che scappi.

Non devi avere esitazioni nel dire a una persona – specie se appena conosciuta, e con la quale vuoi fare sesso – che non hai mai fatto sesso penetrativo. E anche se a quella persona non sei tenuta a raccontare tutto, VIRGIN, ti conviene dirle quel che hai detto a me. Per sommi capi: che hai voglia di scopare ma hai chiuso da poco un matrimonio violento e ti stai facendo aiutare da un professionista a gestire le ricadute emotive – per cui non chiedi a lui di farti da psicologo – e sei quindi comprensibilmente nervosa e non poco impaurita all’idea delle scopate che vorresti farti.

Quando diciamo a una persona “non ho mai fatto questa cosa”, di qualunque “cosa” si tratti, le stiamo comunicando che con noi dovranno andarci un po’ più con calma che con qualcuno di più esperto. E questo che si tratti di penetrazione, sesso a tre, fisting o – ripeto – di qualunque “cosa” si stia parlando. E se emotivamente ci sentiamo fragili, far sapere all’altra persona che le emozioni troppo forti potrebbero sopraffarci – e “forti” non vuol dire necessariamente “negative” – le dimostra che teniamo in conto anche il suo benessere, VIRGIN, perché in pratica le stiamo dicendo: “Non voglio che tu rimanga spiazzato se di colpo non dovessi reggere”.

E se la persona appena conosciuta a cui racconti tutto questo reagisce scappando – se le tue peggiori paure si avverano -–tu pensa che quella persona ti ha fatto un favore. Perché se scappa… non era la persona giusta, non era quella che speravi che fosse, ed è molto meglio scoprirlo prima del sesso, VIRGIN, non durante o dopo. Sarà anche un favore impacchettato di merda, VIRGIN, ma è comunque un favore.

Perché la prima volta che farai sesso penetrativo dev’essere con qualcuno che si senta onorato del fatto che tu abbia scelto lui, e non oppresso, e che capisca di avere la responsabilità di farti sentire al sicuro prima, durante e dopo. Tu sei un dono. Poter fare sesso con te è un privilegio – lo è poterlo fare con chiunque – ed essere la prima volta di una persona, di qualunque prima volta si tratti, comporta una responsabilità particolare. Se uno quella responsabilità non la vuole, VIRGIN, o non la sa gestire, allora non ti merita. Scapperanno quelli sbagliati. Quello giusto rimarrà.