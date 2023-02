L’uomo che sposerò ha il feticismo dei piedi, e non lo sopporta. Puoi dirgli che è una cosa innocua e non si può cambiare?

È innocua! Non si può cambiare! In più viviamo nell’epoca d’oro della rappresentazione del feticismo dei piedi: dal subdolo, sanguinario e untuoso Ser Larys Strong di House of dragon della Hbo (televisione prestige!) al tenero, goffo e traumatizzato Jimmy di Milf manor su Tlc (televisione trash!), di colpo gli appassionati di piedi sono su tutti gli schermi. E poi, quanto a feticismi, ce ne sono di… ok, non voglio dire peggiori. Diciamo solo che esistono feticismi più difficili da spiegare, più rischiosi da tentare, e in cui più difficilmente un partner non feticista sarebbe disposto a seguirti.

***

Tu cercheresti un ex dopo anni per chiedergli come sta?

Dipende dall’ex, da come ci si è lasciati e da come siamo rimasti. Se l’ex fosse una persona effettivamente carina che mi piace, forse tenderei a cercarla. Se avessi vissuto la separazione in modo amichevole e avessi tutte le ragioni per pensare che per l’ex fosse stato lo stesso, forse tenderei a cercarlo. E se l’ultima volta che ci siamo parlati ci fossimo entrambi detti disponibili a un’amicizia futura, forse tenderei a cercarlo.

***

Hai mai provato uno strumento di castità?

Ho provato una gabbia per il cazzo – la prima volta è filosofia, la seconda è perversione – ma l’idea di farmi rinchiudere il cazzo per periodi prolungati non mi intriga.