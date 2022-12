Quanto tempo dopo un divorzio si diventa “emotivamente disponibili” a una nuova relazione?

Chi intraprende un divorzio – chi prende la decisione, si procura un avvocato e avvia le pratiche – tornerà verosimilmente “disponibile” un po’ prima di chi è stato colto alla sprovvista quando il coniuge ha chiesto il divorzio (non è una vera “richiesta”, perché per divorziare da qualcuno non serve il suo permesso). Ma se chi avvia il divorzio stava subendo violenze, per riprendersi dal matrimonio potrebbe occorrergli più tempo che alla persona abusante “presa alla sprovvista”. E se il matrimonio dopo dieci o vent’anni ha esaurito le batterie e la decisione di divorziare è concordata e amichevole, entrambe le parti potrebbero ritrovarsi “emotivamente disponibili” prima ancora di essersi sfilate le fedi, figurarsi una volta ultimato il divorzio.

***

Essere “vaginofili” è una cosa accettabile nel 2023? A prescindere dall’identità di genere dell’altra persona?

Assolutamente sì. Il cazzo è bello, io sono fan, ma non è per tutti. Lo stesso vale per la fica. Trovo strano come spesso le stesse persone convinte che la demisessualità sia un orientamento legittimo (e lo è), e che la sapiosessualità sia un orientamento legittimo (e lo è), e che l’asessualità sia un orientamento legittimo (e lo è) facciano poi dietro-front sostenendo che l’omosessualità (l’attrazione per le persone dello stesso sesso) o l’eterosessualità (l’attrazione per le persone del sesso opposto) per qualche ragione non lo siano (mentre lo sono).

***

Consigli per chi non ha mai leccato un culo ma vorrebbe?

Non stiamo per rimanere a corto di culi – le nostre riserve nazionali strategiche di culo sono ben fornite – per cui non sentirti in dovere di fare una scorpacciata la prima volta che ci provi. Fai con calma. Succhia l’uccello o lecca la fica del/della tua partner fresco/a di doccia, scivola verso il perineo, poi affonda – dai un paio di leccate al buco – e torna verso il perineo, prendendoti il tempo di valutare, dopodiché, se vedi che ti piace quanto al/alla partner, reimmergiti.