Quando mi sono fidanzato con mia moglie, ho cercato di sfiorare la questione del cuckolding, ma non è andata bene. Per introdurre l’argomento le ho detto che non ritenevo la monogamia fondamentale, ed è rimasta turbata. Ha pensato che volessi fare sesso con altre donne. Non è così. L’ho rassicurata al riguardo e ho lasciato perdere il discorso, ma lei ancora non mi crede. Ogni volta che si sente insicura, tira fuori quella conversazione di cinque anni fa. Io non ti conosco e qui c’è l’anonimato, per cui non ho motivo di mentire: non voglio fare sesso con donne che non siano mia moglie. Voglio che lei faccia sesso con altri uomini. Voglio essere il suo cuckold. Voglio che mi tradisca. In rete ho visto uomini sposati che fanno la vita dei miei sogni (se le cose che pubblicano sulle loro esperienze di cuckold sono vere). L’idea che certi uomini abbiano ciò che io vorrei mi deprime. Come hanno fatto? E io come faccio? Mi azzardo a parlare di nuovo di monogamia?

Sono andato su Twitter – forse per l’ultima volta – a cercare uno degli uomini di cui parli, DREAM, uno di quelli che fanno la vita dei tuoi sogni e ne pubblicano le prove sui loro social media. Su Twitter si chiama @CyclicCycle, DREAM, mentre sua moglie è @Miss_On_Top. Lui è riuscito a ottenere ciò che tu vorresti. Come ha fatto? E tu come puoi fare?

“Risposta sintetica: con un sacco di comunicazione, letture, podcast e pazienza”, risponde Cycle.

Cycle non è mai stato geloso. Semmai il contrario. “Anche prima che il cuckolding entrasse a far parte del mio vocabolario mentale”, spiega, “mi ha sempre eccitato molto che altri uomini ci provassero con la mia ragazza, le offrissero da bere, eccetera”.

Un bel giorno Cycle ha conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie, e pur essendo la loro vita sessuale variegata e fantasiosa, non sempre il cuckolding ne ha fatto parte. Ma quando Cycle ha deciso di affrontare l’argomento, DREAM, è stato sincero ed esplicito. Per dirla in altri termini, DREAM, non ha commesso il tuo stesso errore. Non ha parlato di monogamia in generale, ma del suo nascente interesse per il cuckolding in particolare. Non ha sfiorato la questione, l’ha presa di petto.

“Va detto che, con il tipo di sessualità che avevamo, il passo per arrivare al cuckolding non è stato troppo lungo”, prosegue Cycle. “E anche se credo che inizialmente sia stato utile viverlo più come una variante sessuale che come alternativa alla monogamia, questo non significa che siamo passati da zero a cento in un secondo”.

Quando guardi i social network degli uomini che vivono felicemente il loro cuckolding – quando ti fai le seghe guardandoli – devi ricordarti che quelli che vedi per primi sono i post più recenti. Nel senso che vedi il punto di arrivo, DREAM, non quello di partenza.

Hai esordito parlando di non monogamia anziché di cuckolding, e non si sa come pensavi che fosse tua moglie a portarti da zero a cento, ovvero che ti sentisse pronunciare le parole “non monogamia” e, anziché pensare ciò che quasi tutti penserebbero sentendo il partner affrontare l’argomento “non monogamia” (“Vuole scopare con altre!”), tu, DREAM, speravi o che tua moglie avesse una reazione così positiva da permetterti di deviare sul tuo kink non monogamico (“Voglio che tu scopi con altri!”) o addirittura che traesse la conclusione opposta a quella più probabile (“Vuole che io scopi con altri!?!”). E devi sapere che 1. non è così che funziona, e 2. non è l’approccio giusto.

“Ricordo di aver discusso con mia moglie la possibilità di stabilire regole nostre, e di mettere a punto una nostra dinamica à la carte”, dice Cycle, “cosa che l’ha rassicurata molto. Non ha guastato anche il fatto che la castità facesse già parte del nostro repertorio sessuale. Col tempo ci siamo avvicinati a una dinamica Flr/cuckolding più tradizionale, ma lasciando che le cose si evolvessero naturalmente” (Flr = “rapporto di coppia a guida femminile”.)

La moglie di Cycle aveva molti dubbi sul fatto di aprire la coppia, DREAM, anche se l’apertura - come desiderato da Cycle - avrebbe riguardato solo lei. Hanno quindi cominciato lentamente, giocando a fantasticare e parlando delle loro fantasie, per poi affrontare una serie di “primi appuntamenti” a basso impegno/cuor leggero/piccoli passi con altri uomini. Solo quando entrambi si sono sentiti a proprio agio nella dimensione teorica del cuckolding sono passati a quella pratica, ossia i rapporti sessuali tra la moglie di Cycle e altri uomini.

E la questione non era solo ciò che Cycle voleva per sé, DREAM, ma ciò che Cycle voleva per sua moglie e, cosa ancor più importante, ciò che sua moglie voleva per sé.

“Quando ci siamo messi insieme, io avevo già avuto parecchie esperienze in più di mia moglie”, spiega Cycle. “Ecco perché una delle cose che desideravo più sinceramente era che lei potesse avere altri partner. Questo per dire che il cuckolding, tra noi, serve molto più a soddisfare le sue voglie, i suoi bisogni e i suoi desideri”.

Seguite Cycle su Twitter: @CyclicCycle.