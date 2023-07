Ho da vari decenni un compagno a cui faccio da badante per via della sue pessime condizioni di salute. Ma non facciamo più sesso da vent’anni. Le ragioni sono molteplici, da entrambe le parti; fra queste c’è il fatto che fisicamente non sono più così attratta, anche se prima lo ero, anche se lo amo ancora, anche se provo ancora desiderio sessuale, ma non verso di lui. Non mi interessa riaccendere il legame sessuale, specie adesso, nelle condizioni in cui versa. Non so nemmeno se lui sia ancora in grado. Ma alla sfera sessuale non voglio rinunciare. E credo che lui non sarebbe disposto ad aprire la coppia e darmi li permesso di soddisfare i miei bisogni altrove. In questo senso è molto all’antica, e ho paura a chiederglielo. Credo che ci rimarrebbe malissimo. Eppure, allo stesso tempo, lui i suoi bisogni più o meno li appaga grazie al porno, anche se lo nasconde ed è molto restio a parlarne, ma lo capisco. Non perché anch’io guardi il porno o mi piaccia, ma perché mi rendo conto che lui ha delle necessità, e che io non le soddisfo. Credo che dal suo punto di vista non equivalga a un tradimento, perché non ha una vera e propria relazione. Io però potrei ribattere che le ore che passa a guardare porno, e le tipologie estreme di porno che consuma, per me si avvicinano abbastanza al tradimento. Non so come lo definirei. Un po’ mi dà fastidio quando sono situazioni violente o che rasentano l’illegalità. Certe scene mi creano più problemi, ma faccio davvero un grosso sforzo per non giudicarlo, anche quando alcune cose mi disturbano, perché non voglio farlo vergognare ulteriormente. Sono solo fantasie, e non le metterebbe mai in pratica. Non può. Quindi cerco di lasciar correre, ringraziando che in un modo o nell’altro riesca ad appagare i suoi bisogni, senza che debba farmene carico io.

La mia domanda a questo punto è: come affrontare la questione dei miei bisogni? E magari farmi dare il permesso di soddisfarli altrove senza ferirlo? Non intendo lasciarlo. Non posso. Sarebbe crudele. Però non voglio passare il resto della vita (di entrambi, anche se a lui potrebbe mancare poco) come una suora.

– Married Or Martyr

Insomma, non ti va di soddisfare i bisogni sessuali di tuo marito, ammesso che riesca ancora a fare sesso; anzi, il pensiero di farlo con lui – che sta per andarsene – ti risulta così sgradevole, MOM, che neppure ti arrischi ad affrontare il discorso, per paura che gli salti in mente di farlo con te. Invece, pensa un po’, ti arrischi a monitorare il porno che guarda, MOM, e che prova a tenerti nascosto (senza riuscirci), e che potresti tranquillamente ignorare (chiudendo un cazzo di occhio), e al quale dovresti pure essere grata (perché ti toglie un peso).

Pur non essendo mai stata particolarmente attratta da tuo marito, MOM, a un certo punto hai compiuto la difficile transizione da partner sessuale e sentimentale (o così si presume) a badante. A volte anche chi con il partner di lungo corso ha una forte intesa sessuale deve compiere quel terribile passaggio, e il sesso viene meno. Ma quello non è mai stato una parte importante del vostro matrimonio e ha comunque resistito al tempo, mentre ora ti sei assunta degli obblighi e delle responsabilità forti che trascendono il sesso; non gli stai accanto per farlo godere, ma per accompagnarlo alla fine. È un gesto d’amore – o quantomeno che si può compiere con amore (c’è anche chi con il partner in fin di vita è un mostro), e meno rancore provi per le pressioni e privazioni che accompagnano il tuo ruolo, tanto più lo svolgerai con amore.

Ecco quindi la tua giustificazione, MOM: se procurarti con discrezione sesso altrove senza chiedere il permesso a tuo marito (risparmiandogli così, a fine vita, un confronto inutile e doloroso che servirebbe solo a rimarcare una cosa che tra di voi non ha mai funzionato) può darti un briciolo di felicità, secondo me devi buttarti e farlo. È perfettamente possibile che a tuo marito fare sesso con te interessi poco quanto a te farlo con lui – può essere che a questo punto della sua vita preferisca il porno – ma in ogni caso, MOM, lui prima di trovare un modo per appagare i suoi bisogni non ti ha chiesto il permesso. Ha fatto quel che doveva. E tu devi fare altrettanto.

P.S. Ma per l’amor del cielo, MOM, smettila di guardargli la cronologia di navigazione o spolverargli la collezione di dvd o qualunque cosa ti costringa a pensare che tuo marito guarda il porno. Se i suoi gusti pornografici ti infastidiscono, c’è un rimedio semplicissimo: rispetta la sua privacy.

P.P.S. Io proprio non capisco perché le coppie sposate che scelgono di restare insieme pur non facendo sesso da anni o decenni non sollevino il coniuge dal vincolo della monogamia.