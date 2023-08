Sono un etero single sui quaranta. Frequento donne tra i venti e i cinquanta. Ho da poco fatto sesso con una ventunenne, l’età minima che prendo in considerazione. Non fosse che, dopo aver fatto sesso, lei mi ha detto di avere molto meno di 21 anni. Non ho commesso un reato. Vivo in uno stato dove l’età del consenso è sorprendentemente bassa e lei la supera, anche se di poco. Tutto questo non si basa su mie supposizioni. In un messaggio mi ha scritto chiaramente di avere 21 anni, che era anche l’età indicata nel profilo sull’app dove ci siamo conosciuti. Fisicamente ne dimostra 21, mi ha detto che ha un lavoro, che vive per conto suo, e diverse cose che mi ha raccontato avevano senso solo per una persona di 21 anni. Ora so che alcune cose le ha inventate. Con lei ho subito interrotto i contatti.

Pur non avendo infranto la legge, mi è rimasta una brutta sensazione. Pessima, sinceramente. Anche se quello che ho fatto non è illegale, penso che forse dovrebbe esserlo. Molti direbbero che già ho sbagliato ad andare a letto con una ventunenne (o una che pensavo lo fosse), a non aver verificato meglio (dovevo chiederle un documento?). Ma sono stato ingannato e ho avuto un rapporto sessuale che altrimenti avrei evitato, e che adesso mi fa stare male. Non riesco a mangiare, bevo troppo e non riesco a non pensare di essere uno schifoso e che la mia vita a questo punto è finita. L’idea del sesso ormai mi disgusta.

È un problema così serio come sembra a me? È giusto che senta di aver subìto qualcosa o voglio solo sentirmi una vittima? Prima non pensavo che andare con una ventunenne fosse sbagliato, e quando frequento donne più giovani cerco sempre di essere corretto, ma ora mi sento abbastanza sporco.

–Worries Over Recent Sexual Experience

Nessuno che abbia letto la tua lettera, o che stia leggendo la mia risposta, vorrebbe che ti aiutassi. Nessuno vuole che io scriva qualcosa per farti sentire meglio, WORSE, o meno sporco, perché nessuno muore dalla voglia di saperti di nuovo sulle app.

Mi spiace, WORSE, ma i quarantenni etero che dicono di essersi scopati una ragazzina per sbaglio non suscitano molta simpatia. Perché di questo si tratta, no? Nello stato in cui vivi lei aveva superato l’età del consenso, WORSE, ma di poco; e l’età del consenso nello stato in cui vivi è “sorprendentemente bassa”. Ne consegue che la ragazza – scusa: la ragazzina – in altri stati non avrebbe avuto l’età del consenso. Il che significa che di anni ne avrà avuti 16 o 17.

Quasi tutti partiranno dal presupposto – fondato – che tu, quarantenne esperto, dovessi capirlo prima di scoparti un’adolescente. E che, se non l’hai capito, è perché non volevi capirlo prima di scopartela.

Ma per correttezza nei tuoi confronti, WORSE, e a rischio di far arrabbiare chiunque altro legga questa rubrica – Dio, ti prego, strappami le dita – va detto che alcuni adolescenti sembrano più grandi di quello che sono. Conosciamo tutti un sedicenne a cui non chiedono i documenti quando compra le sigarette perché dimostra minimo cinque anni in più. Alcuni di noi quel sedicenne lo sono stati. Ma conosciamo tutti anche un ventunenne che ne dimostra 16. E alcuni di noi lo sono stati.

Un’altra cosa che tutti ormai dovremmo sapere è che gli adolescenti, a volte, vanno sulle app da incontri e sesso mentendo sull’età. Quando un adulto fa match con chi dichiara di avere tra i 18 e i 21 anni – indipendentemente che l’adulto abbia due anni in più o venti in più – spetta alla persona adulta assicurarsi che la più giovane non sia minorenne.

E se è vero che un etero finito a letto con un’adolescente per sbaglio non suscita simpatia, sempre che le cose siano andate come dici tu, WORSE, e che tu abbia avuto un rapporto sessuale a cui non avresti acconsentito se non tratto in inganno… hai il diritto di pensare di aver subìto un torto. Lo “stupro con inganno”, vale a dire il consenso a un rapporto sessuale ottenuto dichiarando il falso, è un tema molto dibattuto in giurisprudenza, e i casi come il tuo – uomini molto più grandi che si scopano ragazze adolescenti – non sono in genere tra quelli citati da chi vorrebbe rendere lo “stupro con inganno” un reato.

Pochissimi vedranno in te una vittima, WORSE, e perlopiù penseranno che se da qualcuno ti sei fatto ingannare – e per molti sarà un grosso “se” – quella persona sei tu. Ma non sei qui a chiedere a nessuno di decidere se puoi sentirti in colpa per ciò che hai fatto (scoparti una ragazzina) né/o per ciò che ti è stato fatto (un’adolescente ti ha mentito). Puoi sentirti un po’ come vuoi.

Oltre a queste orribili sensazioni, WORSE, ti è rimasto un sottofondo di panico al pensiero dei guai in cui il tuo uccello avrebbe potuto cacciarti. In un altro stato, o se la ragazzina fosse stata un po’ più giovane, rischiavi di finire nel registro dei molestatori sessuali. Tra il momento in cui hai scoperto la sua vera età a quello in cui Google ti ha detto l‘età del consenso nel tuo stato, WORSE, ti sarà passata la vita davanti.

E dunque ora che fare? Alzare la cazzo di fascia di età. Se smetti di frequentare donne al di sotto dei trent’anni, per esempio, le tue probabilità di ritrovarti in questa situazione – di rischiare nuovamente l’arresto e il carcere – crollano. E se mai dovessi fare match con una rara trentenne che ne dimostra 17, chiedile un documento.