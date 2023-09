Ti leggo dall’Italia e ho bisogno di un consiglio. Circa quattro anni fa ho cominciato a frequentare una ragazza con la quale convivo da due mesi. Da quando la conosco soffre di periodi di depressione e ansia, anche se all’inizio non lo sapevo. Ha trascorso diverso tempo in terapia e continua a prendere farmaci. È stata molto dura per entrambi, e a un certo punto sono andato per un po’ da uno psicologo. Mi ha subito conquistato la sua sensibilità, la sua dolcezza e il suo modo di vedere le cose. Per molti versi, lei mi completa. Ma poco dopo la fase iniziale, il rapporto ha perso quasi del tutto il lato passionale, soprattutto per via dei farmaci che prende, ma anche della sua ansia di provare dolore nelle zone intime. Ho cercato di accettarlo, e l’ho invitata a rivolgersi a uno specialista che potesse alleviare le sue paure. Le ho anche consigliato di riprendere gli incontri con il suo psicologo, da cui ha smesso di andare tre mesi fa.

Cosa devo fare? Non voglio lasciarla. A lei ci tengo e sono convinto che col tempo le cose possano migliorare, ma al momento nel nostro rapporto c’è un notevole vuoto.

– Vexed Over Intimate Decline

Non si scopa, eh?

Non so cos’altro possa voler dire quell’”ha perso il lato passionale”, per cui lo leggo come «non si scopa». E a quanto sembra, si è smesso di scopare - si è persa la passione - poco dopo l’inizio della relazione (”poco dopo la fase iniziale”), il che significa che state insieme senza fare sesso da tre anni e rotti.

Se hai bisogno di sentirtelo dire: non c’è nulla di male nel voler fare sesso con la propria compagna, VOID, specie se all’inizio il rapporto era anche sessuale. E anche se non penso che uno debba prendere la porta alla prima difficoltà fisica o emotiva - non è molto amorevole - non siamo obbligati a mantenere una relazione che non appaghi i nostri legittimi bisogni emotivi e fisici (e c’è una grossa differenza tra lasciare una persona dopo decenni e chiudere un rapporto che non appaga i suddetti bisogni relativamente presto).

Dici che non vuoi lasciarla, VOID, ma è una possibilità che devi come minimo prendere in considerazione. Perché non solo in questa relazione sei sempre più infelice, VOID, ma non sembra molto felice nemmeno lei. Hai cercato di aiutarla, non ha funzionato – però chissà, magari tra un anno o due o tre qualcosa scatterà, e lei ricomincerà ad andare dallo psicologo e dai medici di cui ha bisogno (consiglierei uno specialista del pavimento pelvico). Ma se invece le cose non migliorano? Se fosse così e basta? Saresti disposto a rimanere con lei, così com’è, per il resto della tua vita?

Avere accanto un compagno innamorato che ci sostiene durante le crisi può fare un’enorme differenza. Ma un compagno che non vuole lasciarci perché siamo depressi, disoccupati o avvolti dalle fiamme – unito al fatto di sapere che in quelle condizioni non ci abbandonerebbe – può a volte, in un senso perverso, fare da incentivo a non curarci, non cercare lavoro, non spegnere le fiamme. Ecco perché uno nella tua posizione, VOID, una persona con i tuoi valori, prima o poi deve chiedersi: “Restando con la mia compagna le faccio del bene o del male? La aiuto o peggioro la situazione?”. Altre domande che dovresti porti al più presto: “Sono felice?”. “Mi sto prendendo cura di me?”. “Se le cose restano come sono, posso vivere così – con questi vuoti incolmati – per il resto della mia vita?”.

Quando avrai risposto – e risposto sinceramente – a queste domande, saprai cosa fare. Lasciarla sarà molto difficile, se alla fine sceglierai di farlo, ma lasciare una persona non vuol dire abbandonarla. Puoi continuare a essere presente per questa ammirevole donna non come fidanzato, ma come intimo amico. E continuare a sostenerla, incoraggiarla, ammirarla.