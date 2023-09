Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Un tempo proclamavo a gran voce che la stronzata dei neri che sarebbero più bravi a letto era appunto una stronzata. Secondo il mio ego era solo propaganda. L’idea di diventare un cuckold era per me del tutto impossibile. Poi in ufficio da mia moglie è arrivato un collega nero, uno dei tanti con cui un venerdì sera è uscita a bere dopo il lavoro. Mai avuta idea che mia moglie nutrisse segretamente il desiderio di scoprire di persona se quel che si diceva dei neri fosse vero. E quindi ha preso e ci ha fatto sesso. Ed è stato il sesso più eccitante e appagante della sua vita. Se l’è davvero scopata come nessuno aveva mai fatto. Una volta che la questione è venuta fuori mi sono arrabbiato e sentito frustrato, umiliato, imbarazzato. Mi ci sono volute settimane per superare la cosa e accettare che mia moglie aveva bisogno di quell’uomo nella sua vita e nel suo letto. Non avevo intenzione di divorziare perché avrei dovuto spiegare il motivo per cui il nostro matrimonio, dopo quindici anni, stava finendo. Per cui ora non ho altra scelta che ammettere di essere un cuckold. La mia domanda: è una cosa normale, diffusa?

– Cuckolding Has Upended Marital Parameters

Non è normale, non è diffusa e non è mai successa. Cioè, magari tu sei anche un cuckold, CHUMP, e magari hai anche una moglie, e magari tua moglie ha un amante che magari è un collega nero conosciuto in ufficio. Ma anche se sei così fortunato da vivere la versione della fantasia di cuckolding che più ti attrae – il cuckolding con sfumatura razziale – le cose non sono andate come dici tu.

Molti aspiranti cuckold sognano che la moglie li cornifichi contro il loro volere, per esempio mettendoli davanti al fatto compiuto – la moglie si fa l’amante e non vuole lasciarlo, la moglie ha il coltello dalla parte del manico e divorziare è escluso, il marito non può fare altro che accettare il suo destino – ma nessuno diventa mai cuckold in questo modo. Può anche essere quello che succede più spesso nelle fantasie dei cuckold, CHUMP, ma nella realtà chi realizza il suo sogno di cuckolding è chi ha implorato la moglie di scopare con altri, a volte per anni.

Una moglie che cornifica il marito perché lui lo desidera? Un paio di volte sarà capitato, ma perlopiù succede solo nei porno e nelle lettere scritte alle rubriche di consigli dagli aspiranti cornuti mentre si fanno le seghe. Insomma, quando una donna sposata si scopa un vicino di casa, un collega, il migliore amico del marito o tutti loro con il consenso di un marito che accetta il fatto di essere cornuto… ecco, quel consenso non è stato dato a malincuore; non è stato estorto in modo coercitivo, non era un’offerta che non poteva rifiutare e non è stata un’idea di lei. Era un’idea del marito. La moglie di un aspirante cornuto può essersi abituata all’idea con il tempo – può essere arrivata a piacerle – ma era la fantasia di lui, non la sua.

Per cui bella lettera, CHUMP, piena di stronzate, spero che la sega te la sia goduta. Ma ora allargherei un po’ l’inquadratura.

Ci sono molti uomini bianchi le cui fantasie di cuckolding contengono elementi razziali problematici, come quelle di CHUMP. (È interessante notare che statisticamente agli uomini gay con fantasie di cuckolding l’etnia degli altri partner sessuali del compagno interessa molto meno). Sono sicuro che molti miei lettori neri hanno trovato offensiva la lettera di CHUMP, e che molti lettori bianchi l’hanno trovata offensiva a nome dei lettori neri (pronto per le email indignate). Ma devo dire che esistono anche uomini neri che amano essere oggetto di feticismo da parte di maschi bianchi perché eccita anche loro. E se non mi credete quando dico che ci sono uomini neri che amano scopare le mogli dei cuckold bianchi e che non si preoccupano di essere trattati come oggetti o si eccitano davvero, beh, forse crederete a diversi podcaster, pornoattori e autori.

E detto questo, c’è qualcosa, nella fantasia di CHUMP, che mi sembra, come dire, molto più contorto della maggior parte delle fantasie di cuckolding con elementi razziali. Lui non solo è eccitato dagli stereotipi sulla sessualità dei maschi neri – potenza, dimensioni, capacità – che anche alcuni neri trovano eccitanti e si divertono a esplorare con coppie bianche che non li vedono solo come oggetti, ma anche come esseri umani tridimensionali con bisogni, sentimenti, fantasie e una propria vita interiore. No, CHUMP è eccitato dall’idea di essere intrappolato nel suo matrimonio (fantasia comune tra i cuckold) perché se lui lasciasse la moglie tutti verrebbero a sapere che lei si scopa un nero – visto che dove vive lui gli uomini che divorziano dalla moglie sono tenuti ad affiggere le vere motivazioni su almeno tre cartelloni fuori dal paese – e se la gente sapesse che non ha altra scelta che rimanere sarebbe (secondo CHUMP) troppo palesemente umiliante. CHUMP non descrive questo elemento della sua fantasia come qualcosa di schifosamente sbagliato con cui si diverte a trastullarsi ma che ovviamente non corrisponde ai suoi veri sentimenti, ma come la vera ragione per cui non potrà mai lasciare sua moglie. Che schifo.

Io, se fossi nero, non mi scoperei la moglie di CHUMP (sempre che esista), se davvero lui la pensa così sui neri che si scopano la moglie. Ma io non sono nero – né etero – e i neri possono decidere da soli quali mogli si vogliono scopare.