Ma perché nel porno gay ci sono tutte quelle gabbie e gabbiette?

A me l’attrattiva degli strumenti di castità maschili sembra ovvia: una gabbia per l’uccello trasforma immediatamente la cosa più importante di un pornoattore maschio nella sua cosa meno importante. Paradossalmente, gli strumenti di castità maschili concentrano l’attenzione sul cazzo del pornoattore, vi attirano lo sguardo, anche se l’azione si svolge altrove. I gay a cui piace dire porcate amano pronunciare frasi come: “Sono solo un buco, signore!”, ma i gay che indossano strumenti di castità ci si mettono davvero d’impegno. E poi gli strumenti di qualità – come quelli prodotti da quei geni del male di Steelwerks – non costano poco, quindi entrano in gioco anche l’ostentazione, la cultura dei consumi e il tardo capitalismo.

***

Da quando ho aperto la mia relazione faccio più sesso che mai. Una volta, durante un rapporto occasionale, ho avuto difficoltà a mantenere l’erezione, e da allora mi succede di continuo. Ormai vivo sempre con il dubbio che non mi verrà duro, al punto che è diventata una profezia che si autoavvera. Hai qualche consiglio su come farmi passare questa paranoia e smettere di preoccuparmi dell’erezione?

Assumere per qualche tempo dei farmaci per la disfunzione erettile può aiutarti a ritrovare sicurezza e a farti passare la paranoia.

***

Sono un asessuale a cui ripugna il sesso. Mi piacerebbe avere una relazione sentimentale impegnata che non lo preveda. Per me impegnarmi vuol dire astenersi completamente dai rapporti sessuali, perché mi fa schifo anche l’idea di un partner che faccia sesso con altri. Sono obbligato a rivelare la mia sessualità? Quando ne parlo da subito, si rifiutano di uscire con me. Quando ne parlo solo dopo esserci frequentati per qualche mese, vengo accusato, con rabbia, di averli ingannati.

Se chiedessi a una donna di uscire e passassi mesi a corteggiarla con cene e tutto il resto, lei supporrebbe, in modo assolutamente ragionevole, che ho un interesse sentimentale e sessuale nei suoi confronti. E se scoprisse che invece non ero interessato a lei, e che stavo approfittando della sua ragionevolissima supposizione (gli piacciono le donne) per ottenere qualcos’altro a cui miravo (la sua password per Netflix), avrebbe tutto il diritto di avercela a morte con me.

Quindi, proprio come la stragrande maggioranza degli uomini che frequentano donne è etero, la stragrande maggioranza di chi cerca partner sentimentali prova desiderio sessuale. Non rivelando in anticipo la tua asessualità acuta (l’astinenza a vita è una richiesta non da poco), stai usando come arma, per ottenere ciò che vuoi, le ragionevoli supposizioni che gli altri compiono in base a come ti comporti. E oltre al fatto che non dovresti, non capisco che bisogno ce ne sia. Esiste internet, e gli asessuali cui ripugna il sesso possono trovare come loro online. Se non ti piace l’idea di usare un’app d’incontri per asessuali, vai su Twitter, BlueSky o Threads, cerca quelli che si lamentano delle scene di sesso nei film e chiedigli di uscire.

***

È sicuro spalmare di pomata anestetica il cazzo del proprio partner durante una pratica di negazione del piacere in un contesto dom/sub?

Le pomate anestetiche sono sicure per il cazzo – così come altre pomate più estreme – ma non sono sicure sugli orifizi, perché un orifizio anestetizzato si può danneggiare facilmente. Perciò se spalmi la pomata sul cazzo del tuo sub, assicurati di infilarci sopra un preservativo prima di metterti quell’uccello zombie nel culo o nella fica.