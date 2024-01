Il mio fidanzato mi ha lasciato da poco. Mi ha confessato che sta lottando contro una dipendenza dalle orge e non è in grado di essere presente come vorrei. Praticamente fa uso di droghe ed entra su Grindr o Sniffies per cercare sex party a cui andare. La sua passione è farsi “inseminare” da sconosciuti. È passivo e gli piace farsi venire dentro da quanti più uomini possibile, e tenere il conto. A volte queste orge durano un’intera giornata. Capisco che il suo problema è l’uso di droghe, ma sono curioso su questo suo feticcio in generale. Ho trovato il tuo podcast e la tua rubrica utili per comprendere certi kink, e mi sono chiesto se hai qualcosa di illuminante da dirmi su questa fissa. Nella fattispecie le mie domande riguardano l’esperienza del passivo, cioè della persona che si fa scopare e venire dentro. Te le elenco:

Ovviamente sono in pensiero per il mio ex, visto che si droga, e gli ho offerto tutto l’aiuto e l’appoggio emotivo che ho. Però la scoperta di questo kink mi ha un po’ destabilizzato, e vorrei capirlo meglio.

– Seeking Enlightening Educational Download

Prima di rispondere alle tue domande – o girarle a qualcuno in grado di farlo – voglio che sia messa agli atti una cosa: gli interessi sessuali e i kink sono personali e soggettivi, e quella che per alcuni è una fantasia, per altri è un incubo.

Perciò, benché al mondo esistano senz’altro maschi gay che si eccitano facendosi venire dentro da sconosciuti (certi gay vogliono solo prenderlo nel culo da estranei che non indossano un preservativo), devo farti un appunto su come hai formulato la tua prima domanda. Magari non volevi insinuare che tutti i gay si eccitano a farsi venire dentro da sconosciuti, SEED, però alcuni lettori (lettori etero, giovani o scemi) vedranno la tua domanda e penseranno che esistono due tipi di maschi gay: quelli che trovano l’idea eccitante e la mettono in pratica, e quelli che trovano l’idea eccitante ma non sono abbastanza coraggiosi o abbastanza fatti da metterla in pratica. E non è così che stanno le cose.

Per certi gay – quelli della mia generazione – ancora oggi esiste un forte legame tra il farsi scopare a pelle e andare incontro a una morte lenta, prematura e atroce, ed è una cosa che ammazza ogni desiderio. Lo so, lo so, lo so: oggi abbiamo una pillola che presa ogni giorno protegge gli uomini sieronegativi dall’infezione da hiv; non rilevabile uguale non trasmissibile (undetectable = untrasmittable), ed esiste perfino una pillola del giorno dopo che aiuta a prevenire la trasmissione di sifilide, gonorrea e clamidia.

Magari farsi venire dentro da sconosciuti non è più il suicidio che era alla fine degli anni ottanta e nei primi novanta, ma per gli uomini che si ricordano di quando lo era, insomma, non è proprio il massimo.

E a non trovare eccitante la cosa non sono solo i gay più anziani. Anche parecchi maschi gay cresciuti con la profilassi pre-esposizione (Prep) e la formula U = U si accontentano di farsi venire dentro da una sola persona, di cui sanno nome, cognome e soprannomi. E ad alcuni gay non piace proprio la penetrazione; si chiamano sides, e vogliono venire addosso o vicino agli uomini che li eccitano, non dentro.