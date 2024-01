Frequentavo un tizio da circa quattro mesi. In pratica stavamo insieme, facevamo tutte le cose normali da fidanzati. Andava tutto benissimo, finché ieri sera non mi ha detto che quello che prova per me non significa niente perché l’ha già provato anche per altre in passato, e nessuna storia è mai durata. Mi ha detto che quello che c’è tra noi “non è abbastanza”. Non so neanche se ho capito che vuole dire. Ieri sera mi ha detto anche che mi ama, ma se n’è andato lo stesso. Sono davvero confusa. Hai qualche idea?

– What The Fuck

Grazie di aver contattato Savage Love. Abbiamo a cuore le vostre domande, e uno dei nostri incaricati vi risponderà al più presto.

Ma prima… È il momento del poliamore. Solo nelle ultime due settimane hanno pubblicato lunghi articoli sui rapporti poliamorosi il New York Times, il New Yorker, il New York Magazine e il New York Post. Perfino al talk show The View ci si sono accapigliate sopra. Da un giorno all’altro i discorsi sul poliamore si sono fatti così rumorosi che alcuni conservatori sono convinti che sia un complotto. Conservatori? Complottisti? Ma quando mai! “La carica è partita”, ha scritto su X la scorsa settimana Matt Walsh del Daily Wire. “Ecco la prossima frontiera nella guerra alla famiglia!”.

Non è partito niente, Matt, è successo qualcosa di molto più banale. È uscito un libro, intitolato More. A memoir of open marriage, di Molly Roden, scrittrice di Brooklyn. Ci sono stati dei comunicati stampa, e grazie a un’operazione di marketing tanto imponente quanto riuscita (congratulazioni all’ufficio stampa della Penguin Random House!) il poliamore, all’improvviso, è ovunque.

Se fossi un altro genere di autore – se fossi un minimo votato all’autopromozione – in questo momento potrei gongolare. Mi è stato attribuito il merito di aver sdoganato i discorsi sulla non monogamia etica; ho affrontato il tema nella rubrica e nel podcast, e come ospite a The View e al Colbert Report. Ma invece di vantarmi per questo momento di gloria del poliamore, vorrei fare un po’ di controprogrammazione. Mentre tutti quanto parlano di rapporti poliamorosi, io parlerò di rapporti monogami.

Non sono qui per demolirli, sono qui per renderli un po’ più resistenti; non all’inesistente complotto ordito dai poliamorosi, ma alle dannosissime stronzate che le persone monogame insistono a volersi raccontare.

Sto parlando, com’è ovvio, del concetto di microtradimento.

Se il tradimento va considerato imperdonabile, come sembra voglia fare la maggioranza delle persone monogame, allora la definizione di tradimento andrebbe circoscritta il più possibile. O almeno così dovrebbero fare le persone monogame se davvero tengono alla stabilità dei loro matrimoni, cosa di cui, sinceramente, comincio a dubitare. Ciò spiegherebbe perché le persone monogame hanno passato gli ultimi dieci anni ad allungare l’elenco delle cose che contano come tradimento: dal guardare porno ai messaggi di buon compleanno inviati agli ex, qualunque cosa è bollata come microtradimento. Se fossi anch’io di mentalità complottista, se fossi anch’io un Matt Walsh, forse vedrei in questo sforzo costante di creare microtradimenti un complotto per distruggere i rapporti monogami.

In ogni caso, questa settimana, mentre tutti parlavano di poliamore, qualcosa è successo davvero, sotto forma di post su Instagram: “Ventuno esempi di microtradimento”. L’autrice è Manahil Riaz, consulente di coppia e residente in Texas. A titolo di pubblico servizio, voglio condividere l’elenco di Riaz e chiarire, un punto alla volta, cosa costituisce tradimento e cosa no. Non lo faccio per promuovere il poliamore (perché in quel caso ho già fatto abbastanza), ma per proteggere la monogamia (perché a voi serve tutto l’aiuto che potete ricevere).