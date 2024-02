Come si fa a capire se qualcuno ti dice “ti amo” in senso platonico o romantico?

Con una domanda diretta: “Bellissimo, ma intendi in senso platonico o con passione? Cioè vuoi solo stare insieme, oppure vuoi stare insieme e poi scopare, e poi stare un altro po’ insieme e poi scopare di nuovo?”.

***

Nel pegging, qual è il materiale più sicuro da usare per i sex toys, e anche compatibile con i lubrificanti a base di silicone?

“Normalmente per il pegging la mia prima scelta cade sempre sui sex toys in silicone, ma in genere raccomandiamo di usarli solo con lubrificanti a base acquosa”, dice Searah Deysach, proprietaria del negozio di sex toys Early to bed, a Chicago. “I materiali compatibili con i lubrificanti a base di silicone, cioè il vetro, la plastica rigida e l’acciaio non sono l’ideale per il pegging con lo strap-on, perché non sono flessibili. Perciò chi è affezionato ai lubrificanti a base di silicone ha due alternative: srotolare un preservativo non lubrificato sul sex toy in silicone per proteggerlo, oppure effettuare una piccola prova applicando il lubrificante preferito su un punto per vedere se ne intacca la superficie. Attenzione, però! Alcuni sex toys perdono la garanzia se usati con i lubrificanti al silicone!”.

***

Ho uno spasimante. Ci siamo parlati. Ci siamo scritti dei messaggi. Però non abbiamo ancora fatto nulla di concreto. È da tantissimo che non mi capita un’occasione così – ho passato decenni sposata senza fare sesso – al punto che ho paura di non sapere più come ci si comporta. E dato che sono in menopausa, lì sotto non mi sento più come un tempo.

Penso che ti farebbe bene leggere il preziosissimo libro di Jen Gunter, The menopause manifesto. Ti inviterei poi a esplorare “lì sotto” (la vulva, il clitoride, la vagina) per conto tuo, prima di fare qualcosa di concreto insieme al tuo spasimante. E con esplorare intendo “masturbati a più non posso, usando sex toys e lubrificante, e scopri cosa ti piace e cosa ti fa stare bene, per poterlo poi comunicare al tuo spasimante quando sarà il momento giusto”.

***

Che vuol dire se il tuo amico gay ti seduce, sei etero, ma ti piace? Che sei gay anche tu, no?

Potrebbe voler dire che sei gay, o che sei bisessuale o pansessuale o flessibile, ma non vuol dire che non puoi più definirti etero, se “etero” ti sembra la cosa che meglio rispecchia i tuoi consueti desideri, obiettivi erotici, interessi sentimentali e via dicendo.

***

Ho cominciato da poco a frequentare un uomo a cui piace soffocarmi tanto quanto a me piace farmi soffocare. Dopo qualche giorno in cui ci siamo andati pesante, mi è venuto un forte mal di gola. Può essere stato il soffocamento a letto, o è una coincidenza? Inoltre, che rischi ci sono se mi faccio soffocare fino a perdere i sensi per un attimo?

Il rischio per te è di non svegliarti mai più. Il rischio per lui è di finire in carcere. Il soffocamento è pericoloso, e quando si gioca a letto andrebbe solo simulato. Farsi strozzare al punto da avere mal di gola a distanza di giorni – per non parlare della perdita di coscienza – è estremamente pericoloso. Per favore, smettetela.

***

Coppia giovane con due figli, sposata da cinque anni, oggi stiamo valutando il divorzio. Aprire la coppia può aiutare?

Se aprire la coppia è l’unica opzione disponibile, allora è chiaramente l’alternativa migliore. Se però non risolve un conflitto fondamentale all’interno del matrimonio (per esempio quando uno dei due ha chiuso con il sesso e l’altro no), probabilmente il divorzio è inevitabile.

***

Mi arrivano messaggi contrastanti da un tizio perennemente indeciso, e non so come interpretare certe cose che fa. Prima voleva fare sesso di continuo; ora molto meno. Non prende quasi mai l’iniziativa, se non per abbracciarmi. Come faccio a fargli dire chiaro e tondo se vuole stare con me o troncare?

Se tronchi tu per prima, qualcosa sarà chiaro e tondo a lui, cioè che non sei esattamente entusiasta di come va il vostro rapporto, e la sua reazione ti dirà tutto ciò che ti serve sapere.

***

Ho un matrimonio meraviglioso, benché platonico. Mio marito sa che faccio sesso extraconiugale, e mi sostiene. Di recente, con mio sgomento, ho contratto l’herpes. Secondo te ho l’obbligo di rivelarlo ai potenziali partner sessuali? Quasi nessuno vuole usare il preservativo. Cambia qualcosa se assumo farmaci? O se vado con una sola persona invece di frequentare un sex club? I due a cui l’ho detto sono scappati a gambe levate. Tu che ne pensi?

Chi ha rapporti occasionali con diversi partner – uno alla volta o in rapida successione a un sex club – praticamente l’herpes se lo va a cercare. E pur ritenendo sia tuo dovere informare i tuoi partner, capisco benissimo la tua esitazione, viste le reazioni scomposte che hai avuto da gente che si presumeva matura.