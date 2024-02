Ho il cuore a pezzi ed è tutta colpa mia. Ho cominciato a tradire mio marito, che ho sposato 29 anni fa, all’inizio in modo casuale – baci, palpate, niente penetrazione – finché non ho incontrato un uomo con cui è scattato qualcosa, e abbiamo cominciato un rapporto intenso e kinky, fatto di sesso ed emozioni. Amo mio marito. Siamo estremamente compatibili quasi in tutto, tranne questo: io sono kinky e poliamorosa, mentre lui è vanilla e monogamo. Non gli ho ancora confessato i miei tradimenti, però abbiamo parlato del mio desiderio di essere non monogama. Lui sa che io sono più kinky di lui, anche se non posso rivelargli come sono arrivata a capire di volere il bdsm nella mia vita. Mi sono anche scoperta bisessuale, ma non biaffettiva. Mio marito ha ceduto un po’ sulla monogamia, ma non del tutto: mi permette di esplorare incontri sessuali con donne, più che altro perché (ha ammesso a malincuore) li trova eccitanti e non li considera un pericolo, dato che le donne non mi attraggono dal punto di vista affettivo. Ho fatto presente a mio marito che voglio essere non monogama, e che sono capace di avere relazioni poliamorose. Lui non ha acconsentito. Afferma di non volermi negare l’esplorazione della sessualità, però dice che se io lo mettessi di fronte a un ultimatum, dovremmo divorziare. Nel frattempo io e il mio amante abbiamo messo a fuoco che le difficoltà del nostro rapporto derivano dal fatto che sto tradendo mio marito. Ciò incrina la fiducia del mio amante, dato che sono evidentemente capace di ingannare. Io odio questa situazione. Quando gli chiedo cosa vuole, il mio amante risponde che vorrebbe che non mi odiassi così tanto. Perciò abbiamo deciso di mettere in pausa il nostro rapporto finché non avrò capito come risolvere la questione di mio marito e praticare la non monogamia etica. A spezzarmi ulteriormente il cuore è il fatto che io ho bisogno di entrambi questi rapporti. Mio marito a livello di kink non può fare più di tanto. Non è in grado di dominarmi come vorrei. Io questo gliel’ho detto, più o meno. E per lui è stato come sentirsi dire che è una nullità, il che non è vero. Lui per me è quasi tutto, ma non riesce a sopportare di non essere abbastanza. Ha paura che ce l’avrò a morte con lui se non acconsentirà alla non monogamia. E non è così. Ma se per potermi sentire appagata dovrò arrivare al divorzio, lui sarà distrutto. Non credo pensi che preferirei la non monogamia o il kink a lui. E non voglio davvero lasciarlo né perdere il mio amante. Non posso scegliere uno o l’altro. Ho bisogno di entrambi. Ho il cuore a pezzi. Aiuto.

– Brokenhearted And Seeking Insightful Counsel

Mi dispiace per il tuo cuore, però non posso aiutarti a risolvere il tuo problema. Questa settimana, anzi da molte settimane, ho la posta intasata da lettere di etero sposati da tempo che pensano a tradire, o stanno già tradendo, o cercano disperatamente di rinegoziare impegni monogami presi decenni fa, o fingono di farlo, cioè cominciano tutta la trafila della discussione sulla non monogamia etica con la speranza di legittimare quella non etica che stanno già praticando.

Non vorrei sembrare insensibile, BASIC, ma direi che è un po’ che ti stai schiacciando il pulsante dell’autodistruzione. Non hai ottenuto da tuo marito la risposta che volevi – cioè il permesso di scoparti altri uomini, e anziché rispondere al suo ultimatum (“O non ti scopi nessun altro, o tra noi è finita”) con un ultimatum tuo (“O mi dai il permesso di scoparmi altri, o tra noi è finita”), hai preso e ti sei messa a scoparti altri. Magari non eri del tutto consapevole di schiacciare il pulsante dell’autodistruzione, però sapevi, o avresti dovuto sapere, che stavi innescando qualcosa che avrebbe fatto saltare in aria il tuo matrimonio.

Verrà a galla tutto quanto. Tuo marito saprà del tuo amante, e a quel punto scoprirai se la minaccia del divorzio era seria o no. Minacciare di divorziare da qualcuno che ami è facile, farlo per davvero no. Il divorzio è una faccenda lunga e complicata, e prima che finisca tuo marito avrà tempo di tornare sui suoi passi.

Ma solo la verità può liberarti dalla situazione angosciosa in cui ti sei andata a cacciare. E per quanto spiacevole, dire la verità – la spiacevole, dolorosa verità – è la tua unica via d’uscita. A volte le persone sposate schiacciano con le mani, la bocca, l’uccello o la passera il pulsante dell’autodistruzione e finiscono per distruggere il loro matrimonio. A volte era quello che volevano. Altre volte invece il matrimonio sopravvive all’esplosione, e dalle macerie rinasce qualcosa di nuovo e bello. Magari sarai una delle fortunate. Però c’è un solo modo per scoprirlo.

