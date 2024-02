Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Miglior consiglio per fare incontri senza ricorrere alle app?

Vai nei posti, fai cose, vedi gente, scopatela.

***

Sto per andare per la prima volta in una località in cui si fa nudismo gay, ma in passato ho frequentato luoghi di nudismo etero. Sono bisessuale da una vita e oggi sono vicino ai settanta. Cosa devo aspettarmi?

Cazzi, se sei fortunato. Piattole, se sei sfortunato.

***

Sono una donna eterosessuale e non mi piace baciare un uomo dopo che me l’ha leccata. Ho qualcosa che non va? Alla maggior parte delle altre donne non dà fastidio?

Esistono parti del nostro corpo che non riusciamo a raggiungere con la lingua? Ad alcuni di noi baciarsi con qualcuno che ci ha appena fatto del sesso orale – cioè leccato la passera o il culo, o succhiato l’uccello – dà l’occasione di assaggiare quelle parti del corpo che altrimenti non potremmo mai raggiungere. Un’occasione, però, non è un obbligo. Se a te non va di assaggiare la tua passera, o il tuo culo o il tuo cazzo, non sei tenuto a farlo. In effetti spedire una persona a lavarsi la faccia mentre si fa sesso sarebbe un po’ strano, ma asciugarle la faccia con la maglietta che indossavi prima di cominciare a fare porcherie può essere alquanto eccitante.

***

Ho appena fatto coming out come gay. Ho sempre voluto una relazione esclusiva, ma non mi sembra un desiderio condiviso dalla maggior parte dei gay. Mi sono rassegnato al fatto che praticamente qualsiasi futuro fidanzato mi tradirà, o che a un certo punto dovrò acconsentire a una relazione aperta perché tutte le coppie gay fanno così. Vorrei un consiglio.

Nel mondo esistono maschi gay che vogliono relazioni esclusive e dovresti metterti a cercarli. Per mia esperienza, però, ecco, a tradire per prima è quasi sempre la persona che insiste sulla monogamia. Non sempre, ma quasi. Perciò, oltre a chiederti come reagirai se o quando il tuo futuro fidanzato ti tradirà o vorrà aprire la coppia, prenditi un po’ di tempo per riflettere bene su come gestirai la situazione se o quando a voler aprire la coppia sarai tu.

***

Un tempo io e il mio partner eravamo molto passionali, ma in questo periodo non facciamo più sesso, e io vorrei tornare a com’eravamo prima. Consigli?

Non è un problema che puoi risolvere a meno che non lo voglia anche il tuo partner. Quindi parlaci, di’ che ti manca il sesso fantastico che facevate insieme e chiedi se vuole impegnarsi a recuperarlo. C’è una discreta possibilità che il tuo partner non voglia risolvere il problema – forse non vede come un problema la mancanza di sesso – però ti dirà che ci si vuole impegnare perché è quello che vuoi sentirti dire. A volte una persona dice al partner quel che quest’ultimo vuole sentirsi dire perché non vuole ferirlo o perché non è disposta ad aprire la discussione su quel genere di compromessi ragionevoli che fanno funzionare le relazioni in mancanza di sesso, cioè il permesso di appagare le proprie esigenze sessuali altrove, con discrezione.

***

Quali sono i posti migliori per trovare storie di sesso femministe che mi facciano andare su di giri?

Hai provato Dipsea? Per trasparenza ti dico che fanno pubblicità sul mio podcast, però hanno un sacco di ottimi racconti erotici femministi e altri contenuti bollenti. E se da una parte non scarseggiano il porno e i materiali erotici per gli uomini, gay e non, dall’altra non esiste un equivalente maschile di Dipsea, e sono abbastanza invidioso.

***

Cosa fare quando il pisello del tuo fidanzato odora o sa di urina e la cosa non ti eccita minimamente?

Ecco cosa fare: dire al tuo ragazzo che gli puzza l’uccello e che dovrà impegnarsi di più a tenerlo pulito, se vuole che tu continui a prenderglielo in bocca. Se Parigi val bene una messa, come disse una volta il re di Francia, un pompino val bene una doccia.

***

Perché non abbiamo parole migliori per descrivere la complessità delle nostre relazione?

Io ho fatto la mia parte con semimonogamo e tolleamoroso, e poi i ragazzini di Tumblr con gli avatar da cartone animato si sono inventati demisessuale, pansessuale, skoliosesuale, androfilo, ginefilo, poliamore, polifedeltà, eteronormatività, omonormatività, ripronormatività e via dicendo. Al giorno d’oggi esistono talmente tante parole per descrivere le nostre relazioni – comprese quelle con noi stessi – che quasi non riesco a starci dietro. Prima di dare per scontato che un certo tipo di relazione o dinamica non abbia un nome, fatti un giro sul profilo Instagram di Ace Dad, perché lì, ti assicuro, esiste una parola per qualsiasi cosa.