Sarebbe sbagliato portare la mia ragazza in un locale per kinky/scambisti se ho già intenzione di lasciarla? Non sono più felice da un decennio, ma fino a poco tempo fa riuscivo ancora a fingere il contrario. Ultimamente non ci riesco più e la mancanza di sesso sta rendendo infelice lei, che ha un appetito sessuale enorme. Mi eccita l’idea di guardarla andare con qualcun altro, e gliel’ho detto, ma lei teme che questa fantasia, una volta messa in atto, sia insostenibile per me e rovini la nostra relazione. Ciò significa che, se la convinco ad andare in quel tipo di locale e poi la lascio sei mesi dopo, lei darà per scontato che l’ho fatto perché vederla insieme a un altro mi ha in qualche modo distrutto. Non voglio che lei pensi di aver sbagliato ad andare in un sex club con me. Il vero motivo per cui stiamo ancora insieme è che nostro figlio – legalmente è suo figlio, e ora è adulto – frequenta un programma speciale nella scuola che c’è nel nostro quartiere ricco. Questo programma lo preparerà a vivere in modo indipendente. Mi sto anche sforzando di pagarle i debiti che ha accumulato nel corso degli anni con la carta di credito, in modo che possa permettersi di vivere da sola una volta che ci saremo separati. L’idea è di arrivare a estinguere i debiti per quando suo figlio si sarà diplomato, e poi chiederle di trasferirsi altrove. Nel frattempo vorrei che fosse appagata dal punto di vista sessuale. E anche se non mi attrae più è una persona dolcissima e voglio che abbia il meglio.

– Long Over And Done

Intanto potresti usare la pubblicazione della tua lettera sulla mia rubrica prima della visita al locale per scambisti con la tua ragazza (sempre che tu riesca a convincerla ad andarci) come prova che non è stato il club a rovinare il vostro rapporto. Per la tua ragazza sarà una magra consolazione, LOAD, ma l’esistenza di questa lettera dimostrerà che la separazione era assolutamente premeditata.

Certo, mi rendo conto che “premeditata” suona malissimo, però è una cosa positiva, per chi è lasciato da un partner di lungo corso. Ovviamente farsi lasciare è sempre tremendo, e rendersi conto che il tuo ex pensava di lasciarti da mesi o anni può aumentare l’umiliazione e la sofferenza. Però nessuno vuole farsi mollare nel peggior momento possibile, per esempio prima di un importante evento di famiglia o mentre sta finendo la tesi, o quando ha le finanze disastrate e c’è di mezzo il futuro di un figlio. Perciò un ex che aspetta finché il colpo è un po’ attutito ci avrà fatto un favore, anche se è difficile ammetterlo o anche solo riconoscerlo.

Dunque, LOAD, assicurarti che i debiti della tua ragazza siano saldati e che suo figlio (vostro figlio) abbia una solida base di partenza prima di mettere fine alla relazione è assolutamente la cosa giusta da fare, e merita un plauso, ma non sono sicuro che la proposta del club per scambisti sia motivata dallo stesso altruismo. Se però tu pensi che convincerla a frequentare quel locale insieme a te possa davvero rianimare la vostra vita sessuale – se riesci a convincerla che vederla con un altro ti possa far tornare la voglia di scoparla (e magari sarà così) – questo è comunque un proposito abbastanza nobile, e sono disposto a concederlo.

E poi, senti, se il club riesce davvero a rianimare la vostra vita sessuale, e se quest’ultima è il vostro unico punto di conflitto (è l’unico problema che citi nella tua lettera), magari non dovrai più neanche lasciarla.