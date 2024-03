Ho sempre frequentato uomini dai quali non ero attratto né fisicamente né sentimentalmente. Provavo uno strano sollievo all’idea che il mio fidanzato fosse pazzo di me, mentre io per lui sentivo poco o nulla. Ho esplorato questa condizione in analisi e la attribuisco a una scarsa fiducia in me stesso. Da un mese, però, ho cominciato a uscire con un tizio e per la prima volta non è una relazione a senso unico. È anche la prima relazione in cui l’altro non smania di “definire cosa siamo” dopo un mese. Tutto questo mi provoca un senso di fragilità e spavento. Per la prima volta dopo tanto tempo, sto frequentando un tizio che non solo mi piace, ma che trovo parecchio attraente, e ora ho il terrore che finisca. Questo timore mi ha spinto a tenere per me i miei sentimenti. Nelle storie precedenti, avendo il coltello dalla parte del manico, trovavo più facile esprimermi, perché sentivo di avere il controllo e non m’importava più di tanto che finisse. Ora mi trovo al punto di non parlare per paura di dire qualcosa di sbagliato. Voglio sapere quali sono le sue intenzioni, ma non voglio pressarlo più del dovuto. Cerco più conferme di quante lui me ne dia, perché sono stato abituato a riceverne una valanga in tutte le mie storie passate, ma non so come affrontare l’argomento senza sembrare a mia volta smanioso di definire il rapporto. Cosa mi consigli?

– Naked And Afraid

Io non attribuirei le scelte che hai fatto in passato – frequentare solo uomini da cui non eri attratto, che potevi prendere o lasciare, per cui nutrivi quello che a me sembra disprezzo – a una scarsa fiducia in te stesso. Sinceramente mi lascia un po’ interdetto che il tuo analista abbia sostenuto questa interpretazione. O avevi uno di quegli analisti che pensano che il loro mestiere consista nell’aiutare i clienti a fabbricarsi delle comode giustificazioni per i loro comportamenti di merda – spiegazioni che inquadrano il cliente come vittima – oppure quella giustificazione te la sei fabbricata da solo e il tuo analista non ha mai avuto modo di metterla in discussione. Perciò la metterò in discussione io.

Secondo me tu non hai problemi di fiducia in te stesso, NAA, ma di controllo. Hai frequentato solo uomini che non t’importavano – da cui non eri attratto né fisicamente né sentimentalmente – perché volevi avere “il coltello dalla parte del manico”. Volevi tutto il potere, l’ascendente e il controllo. Non solo hai frequentato uomini che potevi prendere o lasciare, NAA, mi sembra che tu ti sia proprio impegnato a trovare uomini incapaci di lasciarti. Questa non è la tattica patetica di chi ha scarsa fiducia in se stesso, è una manovra di potere messa in atto a sangue freddo da un maniaco del controllo. Sono felice che tu sia andato in analisi e direi che ti ha fatto bene – ora frequenti qualcuno da cui sei attratto, e per la prima volta vivi sensazioni che la maggior parte degli esseri umani provano quando incontrano qualcuno che gli piace – e se quella banale pseudo-illuminazione che hai avuto durante l’analisi (“Manco di fiducia in me stesso!”) ti ha aiutato a compiere scelte diverse e migliori, allora ti è servita. Ma secondo me hai ancora molto da scavare, magari con un altro analista.

Allargando per un attimo l’inquadratura: ci siamo passati in tanti. Frequentavamo qualcuno che potevamo prendere o lasciare, e ci siamo resi conto che quella persona si stava innamorando di noi. Quando succede – quando qualcuno che potremmo prendere o lasciare tiene molto di più alla relazione e vuole fare quei discorsi per definirla – dobbiamo mettere fine alla storia nel modo più rapido e con il maggior tatto possibile. Ma se frequentiamo solo persone che potremmo prendere o lasciare, una dopo l’altra, allora le stiamo prendendo in giro e, cosa anche peggiore, le stiamo derubando. Gli stiamo togliendo il tempo e le energie che avrebbero potuto investire nel trovare qualcuno che le desideri, e che ci tenga. Una brava persona certe cose non le fa, né a quelli a cui tiene né a nessun altro.

Detto questo, NAA, cosa succederà con questo tizio nuovo? È passato solo un mese, quindi non lo conosci bene, e quasi tutte le relazioni fresche si esauriscono nel giro di un mese o due. Dunque non c’è in gioco una posta molto alta, o almeno non ancora. Tu hai più che altro delle speranze: questo tizio ti piace, speri che continuerà a piacerti man mano che lo conosci meglio e speri di piacergli anche tu. Ma se la storia non va da nessuna parte – se tra un mese o due fate quel famoso discorso per definirla e scopri di non piacergli quanto lui piace a te – potresti ritrovarti con il cuore a pezzi. Ma quella sarà la prova che un cuore ce l’hai.

Comunque vadano le cose, NAA, non tornare al tuo vecchio modo di agire schifoso e spietato. Non ha fatto bene né a te né agli uomini che hai frequentato. Aprirsi all’amore significa aprirsi al dolore. Ora ti sei aperto. Rimani così. È meglio così. Sei meglio così.