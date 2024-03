Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

_S__to cominciando ad avere delle reazioni strane verso l’uomo con cui ho una storia. Mi ritrovo a volerlo punire per le trasgressioni più insignificanti, e a sgridarlo o non rivolgergli più la parola finché non si scusa. Il poveretto non ha fatto niente di male, cioè niente di davvero grave, semplicemente non è stato in grado di soddisfare le aspettative irragionevoli che ho nei suoi confronti. E come se non bastasse, siamo piombati in una sorta di gioco di ruolo, almeno verbale, in cui lo comando a bacchetta. Lui a quanto pare vuole che lo punisca e lo comandi, e io faccio entrambe le cose, ma non sono mai stata né una dom né una sub. Sinceramente sono confusa da queste dinamiche, però mi sembra che lui le provochi apposta. Come mi devo muovere?_

– Problems Understanding Nuances In Situationship Here

“Questa situazione mi ricorda il film Secretary, un classico kinky”, dice The Funny Dom. “È uno spaccato affascinante della vita di un dom e una sub che non capiscono bene la propria identità, né come vivere quella dinamica in modo sensata. La scena in cui James Spader prende a sculacciate Maggie Gyllenhaal è tenera e insieme eccitante, oltre che controversa, ma nella vita reale noi la sappiamo più lunga”.

The Funny Dom è lo pseudonimo di un daddy quarantaquattrenne che vive a Melbourne, in Australia. Praticante e divulgatore di kink da molto tempo, cura in rete “uno spazio spensierato (ma severo!)” per dom, sub e switch fin dall’inizio della pandemia.

“A quanto pare questi due hanno sviluppato una sorta di dinamica dom/sub”, dice. “Punish dovrebbe considerarla come un particolare tipo di ballo che stanno eseguendo entrambi in modo sbagliato. E per quanto lei dica che è lui a provocarla, per ballare il tango bisogna essere in due”.

Magari il tuo fidanzato già sapeva di essere un sub quando ti ha conosciuta, e ti sta sottilmente addestrando a dominarlo, ricompensando i comportamenti punitivi che vuole suscitare in te. Immagino che sia altrettanto confuso dalla dinamica che avete involontariamente innescato come coppia. Ma visto che a te piace castigarlo, Punish, e a lui farsi castigare da te, non mi sembra tanto un problema quanto l’inizio di una relazione bellissima, nonché bollente.

“Da come Punish e il suo fidanzato reagiscono ai reciproci comportamenti mi sembra chiaro che entrambi sguazzino nella dinamica d/s”, prosegue The Funny Dom. “Hanno davanti un’occasione concreta di esplorare un pezzo grosso e succulento della propria identità. Ma per compiere quei passi devono prima fare un discorso sulle mosse che hanno fatto finora, e sul loro significato, e poi decidere se vogliono approfondire ulteriormente quelle dinamiche. E in quel caso, come farlo in maniera consapevole”.

Uno di voi due deve dire: “Senti, cosa stiamo facendo?”, e visto che sei stata tu a scrivermi per prima, Punish, credo spetti a te dirlo. E se sei preoccupata per la piega che sta prendendo la situazione – se temi che questa dinamica possa sfociare in gesti che ti mettono a disagio – dare un nome a quello che state facendo ti aiuterà a contenerlo. In questo momento, Punish, stai punendo il tuo fidanzato, sperando che gli piaccia quanto credi. Una volta che ne avrete parlato, potrai punirlo con la certezza che la cosa gli piace. E ricorda: questo discorso deve servire non solo a individuare i limiti del tuo fidanzato come sub, PUNISH, ma anche i tuoi limiti come dom.

“Per intavolare il discorso potrebbero guardare insieme un bel film a tematica kinky”, suggerisce The Funny Dom, “qualcosa come Secretary o Amore e guinzagli – che offre una rappresentazione molto meno controversa e anche tenera di una dinamica sub maschile – e poi parlare di cosa gli è piaciuto, cosa no, e riflettere su quello che sta succedendo tra loro. Possono anche procurarsi un manuale – ce ne sono molti – e cercare lezioni o workshop da frequentare insieme o ciascuno per conto proprio”.

Un manuale che potresti procurarti e leggere insieme al tuo fidanzato è The funny dom’s guide to kink, in due volumi.

“Punish e il fidanzato, ma in realtà tutte le coppie interessate al kink, devono ricordarsi che il kink è una grande, eccitante, caotica, meravigliosa avventura, di quelle che ti cambiano”, conclude The Funny Dom, “e che non va esercitato in un vuoto privo di consapevolezza”.

Detto diversamente, Punish, ne dovete parlare. Oppure, come amiamo dire qui alla Savage love spa, dovete usare le parole.