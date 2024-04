Sono una donna. Da poco ho una relazione poliamorosa con un uomo che ha una figlia di cinque anni. Lui e la sua ex compagna si sono lasciati da circa un anno, e fino a due settimane fa lei non gli permetteva di vedere la bambina. Invece da quando ha saputo della mia esistenza ha cambiato idea all’improvviso. Credo che lei ora gli permetta di vedere la bambina perché così pensa di dividerci. In realtà siamo entrambi felicissimi che lui riallacci i rapporti con la figlia. E a questo punto ti chiedo un consiglio. Il mio nuovo fidanzato ha cominciato solo da poco a esplorare il poliamore e la sua ex non sa che io non sono l’unica donna che frequenta. Lui non si è ancora fatto vedere in giro con l’altra con cui ha una storia, dato che la loro è una cosa recente, mentre io e lui stiamo insieme da più di sei mesi. Però andiamo tutti e tre d’accordissimo, e nel nostro gruppo di ballo hanno cominciato ad accorgersene in parecchi. È da questo gruppo che la sua ex è venuta a sapere di me. Secondo te è prudente dichiarare la sua nuova relazione? O pensi che la sua ex si arrabbierà e ingelosirà vedendo che lui si sta godendo la vita, e gli impedirà di nuovo di vedere la figlia?

“Da diciassette anni rappresento clienti in cause per l’affidamento in tutto lo stato di New York, cause nelle quali il fatto di essere poliamoroso – o kinky, o un professionista del sesso, o frequentatore di professionisti del sesso, ecc. – è usato contro qualcuno”, dice Diana Adams, direttrice generale del Chosen family law center. “E i rischi del dichiararsi poliamorosi, quando si ha un ex che potrebbe usare questa informazione per farti togliere l’affidamento da un giudice, dipendono purtroppo dallo stato in cui si vive”.

Se ti sembra una follia, Rave, è perché lo è. Prima di fare la cosa più ovvia, cioè prima che il tuo fidanzato si trovi un bravo avvocato e porti in tribunale l’ex per garantirsi i diritti e le responsabilità di genitore (gli alimenti li sta pagando, giusto?), dovreste dare un’occhiata ai risultati delle ultime tre o quattro elezioni locali.

“Il fattore più decisivo per la riuscita è il tasso di conservatorismo della zona, che è indice di quanto larghi o stretti di vedute saranno il giudice, gli assistenti sociali e le altre figure che dovranno valutare il caso secondo il metro soggettivo dell’interesse del minore”, dice Adams. “Non abbiamo ancora molti strumenti per difenderci dalle discriminazioni sul poliamore e altri tipi di relazione, ed è proprio per questo che cerco di promuovere leggi antidiscriminazione sulle strutture familiari e relazionali”.

I provvedimenti antidiscriminazione per cui si batte Adams – che sono già legge in almeno due città della East Coast e al vaglio in altre due della West Coast – vieterebbero ai giudici e agli assistenti sociali conservatori di discriminare chi pratica il poliamore. Se però non siete abbastanza fortunati da vivere in una delle due città in cui queste leggi sono già in vigore, la loro approvazione e il dibattito che stanno suscitando altrove potrebbero, un domani, aiutare il tuo fidanzato e sua figlia.

“Queste leggi non rendono solo illegittimo discriminare nelle giurisdizioni in cui sono approvate”, prosegue Adams, “ma influenzano anche l’opinione pubblica e rendono le discriminazioni meno accettabili altrove”.

Nell’immediato, la risposta alla domanda se sia prudente o no per il tuo fidanzato dichiarare il proprio “stile di vita” (espressione orrenda, lo so, ma a volte è inevitabile) poliamoroso non dipende solto dallo stato in cui vivete, Rave, ma anche dalla reazione più probabile dell’ex. E dato che già in passato lei ha usato la bambina come un’arma (cosa che non è nell’interesse del minore), non credo che possiate contare su una reazione benevola, in qualunque modo la pensi sulle relazioni aperte. Ecco perché il tuo fidanzato, se può farlo senza rischi, dovrebbe trovarsi un bravo avvocato e fare causa all’ex.

Diana Adams è direttrice generale del Chosen family law center, un’organizzazione senza scopo di lucro che si batte per una definizione più inclusiva di famiglia.