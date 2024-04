Il mio fidanzato vuole che gli dia il permesso di andare con delle lavoratrici del sesso. Prima che stessimo insieme lo ha fatto parecchie volte. Va in Canada, dov’è legale e in teoria più sicuro. Lui dice che sta solo cercando di mostrarsi aperto e sincero sul suo desiderio di variare un po’, e che dovrei essere contenta che lui non mi voglia tradire. A me sembra che mi stia minacciando neanche troppo velatamente di tradirmi con o senza il mio permesso. Lui dice che non è così. Idealmente lui, che ha 53 anni, preferirebbe una relazione aperta dal punto di vista sessuale, mentre io, che ho quarantasei anni, preferirei una situazione semimonogama. Prima di cominciare a frequentarci siamo stati amici per vent’anni, facciamo ottimo sesso (anche se meno di quanto vorrei), su tutto il resto andiamo d’accordissimo e insieme ci divertiamo da morire. Questo è sicuramente il nostro problema più grande. Sono chiusa e bigotta a volergli negare la varietà che desidera? Io mi considero di mentalità abbastanza aperta, ma questa cosa mi destabilizza tantissimo. Non sono del tutto contraria alle avventure. Sono aperta agli incontri a tre, ai sex party, eccetera, ma sono tutti scenari in cui facciamo cose insieme. In passato ho già avuto relazioni non monogame (con il consenso di entrambi), ma a questo punto della mia vita non ne ho più le forze.

A parte i timori per la sicurezza, ho degli scrupoli morali rispetto al sesso come professione. Riesco a pensare solo: “Quale donna che abbia rispetto per se stessa sopporterebbe una cosa del genere?”. L’altra questione è che lui ha vari precedenti di storie con donne molto più giovani, a volte anche più di vent’anni. Forse io sono la prima fidanzata “adatta alla sua età” che ha mai avuto. So di essere ancora molto sexy e attraente, e ricevo avances di continuo, ma la verità è che non sarò mai più giovane e soda. Le professioniste con cui lui andrebbe lo sono. Cosa ne pensi, Dan? Siamo spacciati? Riusciremo a essere entrambi appagati da questa relazione? Oppure dobbiamo lasciarci?

– Verklempt In Vermont

Leggendo la tua lettera mi è venuta in mente un’espressione, VIV, che però non ti tranquillizzerà: divergenze inconciliabili. Tu non accetti l’idea che il tuo fidanzato frequenti professioniste del sesso; il tuo fidanzato non accetta l’idea della monogamia, o del tipo di non monogamia che tu saresti disposta a esplorare, se fossi interessata esplorarla, e non mi pare che tu lo sia. Anche se in teoria sei attratta dai sex party, dagli scambi di coppia, dagli incontri a tre e altre forme di non monogamia in cui la coppia gioca insieme, VIV, in pratica la cosa non sembra ti attiri più di tanto. E se dicessi al tuo fidanzato quello che hai detto a me, cioè che non hai più le forze per praticare la non monogamia, potrebbe venirgli il timore che la promessa dei sex party e degli incontri a tre non sarà mai mantenuta. Quindi, per variare un po’, lui preferirebbe avere il tuo permesso di combinare qualcosa per conto suo (frequentare professioniste durante i viaggi di lavoro) invece di aspettare qualcosa che potrebbe non capitare mai (frequentare sex party con te). È anche possibile che il tuo fidanzato preferisca il sesso a due, con te o altre partner, ai giochi di gruppo che forse saresti disposta a concedergli.

Il che significa che vi trovate a un bivio. Per essere felice, al tuo fidanzato serve una cosa specifica, cioè il permesso della partner per frequentare delle professioniste, mentre a te serve il contrario: non solo la promessa che lui si astenga dal frequentare professioniste, ma idealmente un partner che non provi alcun interesse per il sesso al di fuori della relazione. E lui non è quel partner.

Parafrasando Maya Angelou, quando qualcuno lascia intendere in modo inequivocabile chi è, credigli subito. Anche se il tuo fidanzato non si è esplicitamente dichiarato incapace di impegnarsi nella monogamia, ti ha fatto capire abbastanza chiaramente che preferirebbe non dovercisi impegnare. Credo che il messaggio inequivocabile, in questo caso, sia il fatto che lui abbia omesso il non frequentare professioniste dall’elenco delle alternative possibili.

Significa quindi che la vostra relazione è spacciata? Avete molte cose dalla vostra: un rapporto lungo, buon sesso (anche se ne vorresti di più) e tanto affetto. Uno dei due però dovrà cedere, dovrà pagare il prezzo d’ingresso per far funzionare questa relazione. E se il tuo fidanzato accetterà di non frequentare professioniste in cambio della promessa di un incontro a tre ogni tanto, tu ti sentirai in obbligo di fare cose che magari non ti vanno, VIV, e sarà difficile verificare che lui non ti stia tradendo. Dovrai fidarti della sua parola o non perderlo di vista neanche per un attimo. E il fatto che tu ti senta vagamente minacciata di tradimento non è un buon segno, a meno che tu non sia disposta ad accantonare i tuoi timori, o a praticare la sospensione dell’incredulità, o a diventare tolleamorosa.

P.S. L’autore e professionista del sesso Alexander Cheves è entrato nel caffè berlinese in cui stavo scrivendo la risposta alla tua domanda, VIV. Dato che anche Cheves tiene una rubrica di consigli sul sesso, gli ho chiesto di dare un’occhiata alla tua domanda e darmi un parere.

“Innanzitutto i professionisti del sesso non sono tutti donne”, dice Cheves, “e nei luoghi in cui è legale, il lavoro sessuale non è sicuro solo in teoria, ma anche in pratica. A ViV direi che la trasparenza dimostrata dal suo fidanzato fa di lui un buon partner potenziale. Ha stabilito il suo prezzo d’ingresso, come lo chiami tu, Dan, e ora ViV deve decidere se è disposta a pagarlo. In generale credo che le persone pongano troppe condizioni irrinunciabili, però il fatto di non volere lo stesso tipo di relazione, cioè non volere la monogamia o la stessa versione di non monogamia, è spesso un segno che sì, la relazione è spacciata”.