Il 1 dicembre almeno quattro persone sono morte e 22 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Dnipro, grande città dell’Ucraina centrorientale, secondo un nuovo bilancio ufficiale.

La Russia sta intensificando i suoi attacchi contro l’Ucraina in un momento in cui sono in corso dei negoziati, condotti dagli Stati Uniti, per mettere fine alla guerra.

“A Dnipro abbiamo quattro morti e 22 feriti”, ha dichiarato su Telegram Vladyslav Haivanenko, governatore della regione di Dnipropetrovsk. Il bilancio precedente era di tre morti e 15 feriti.

L’attacco, avvenuto alle 10.30, ha danneggiato una stazione di servizio e le sedi di alcune aziende, hanno precisato in un comunicato i servizi di soccorso.