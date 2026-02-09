Il 9 febbraio un uomo di 80 anni, sospettato di essere uno dei cosiddetti “cecchini del weekend”, molti dei quali italiani, che durante l’assedio di Sarajevo all’inizio degli anni novanta avrebbero pagato le forze serbobosniache per poter sparare sui civili, è stato interrogato a Milano. L’uomo, un ex camionista residente in Friuli-Venezia Giulia (nordest), è sospettato dalla procura di Milano di “omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti”, secondo l’agenzia di stampa Ansa. “Il mio cliente ha risposto a tutte le domande e ha ribadito la sua innocenza”, ha dichiarato il suo avvocato Giovanni Menegon al termine dell’interrogatorio. Contattata più volte dall’Afp, la procura di Milano non ha invece fornito informazioni.

Nell’ottobre scorso la procura di Milano aveva aperto un’inchiesta contro ignoti “per identificare gli italiani che, tra il 1993 e il 1995, hanno pagato per giocare alla guerra e uccidere civili indifesi”. Questi “turisti di guerra”, per lo più simpatizzanti dell’estrema destra benestanti e appassionati di armi, si riunivano a Trieste per poi essere condotti sulle colline che circondano Sarajevo. Per partecipare a questi macabri “safari” pagavano fino all’equivalente di centomila euro al giorno, secondo il quotidiano Il Giornale. L’uomo interrogato a Milano, descritto dalla stampa italiana come un appassionato di caccia in possesso di varie armi da fuoco e nostalgico del fascismo, si sarebbe vantato in pubblico di essere andato in Bosnia per partecipare a “cacce all’uomo”. Gli inquirenti sono risaliti a lui grazie soprattutto alle testimonianze degli abitanti della sua cittadina. “In base alle testimonianze raccolte, raccontava agli amici al bar quello che aveva fatto durante la guerra in Bosnia”, ha riferito all’Afp la giornalista indipendente Marianna Maiorino, che si sta occupando del caso. “Parlano di lui come di un tiratore scelto che provava piacere ad andare a Sarajevo a uccidere la gente”, ha aggiunto.

11.541 civili uccisi