Due droni hanno però colpito l’ambasciata statunitense a Riyadh, “provocando un incendio e danni minori”, secondo il ministero della difesa saudita. L’ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi presenti nel paese a rimanere nelle loro case.

Già bersagliata dai missili iraniani nei primi giorni del conflitto, il 3 marzo l’Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato otto droni vicino a Riyadh e alla città di Al Kharj.

Il 3 marzo, nel quarto giorno della guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, un attacco con i droni ha colpito l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita, mentre Israele ha condotto intensi bombardamenti sulla capitale iraniana Teheran e sul Libano.

Mentre il conflitto scatenato il 28 febbraio dagli Stati Uniti e da Israele sta mettendo a rischio le importazioni di petrolio di molti paesi e sta facendo precipitare le borse, Trump ha affermato che l’offensiva dovrebbe durare “quattro o cinque settimane”, sottolineando però che gli Stati Uniti sono pronti per una guerra molto più lunga.

Il presidente ha anche avvertito che potrebbe inviare truppe di terra in Iran “se necessario”.

Sei militari statunitensi sono stati uccisi dall’inizio della guerra, ha annunciato il 2 marzo il Pentagono.

Il primo ministro israelianio Benjamin Netanyahu ha assicurato all’emittente statunitense Fox News che “non sarà una guerra senza fine”.

Netanyahu ha giustificato l’operazione militare in corso con la necessità di colpire il programma nucleare iraniano “prima che sia troppo tardi”.

Israele ha esteso le sue operazioni al Libano, conducendo bombardamenti massicci in risposta a un attacco con razzi e droni del gruppo sciita Hezbollah, sostenuto dall’Iran.

La mattina del 3 marzo l’esercito israeliano ha annunciato di aver condotto “attacchi simultanei a Teheran e Beirut” contro obiettivi militari iraniani e di Hezbollah.

Poco dopo il ministero della difesa israeliano ha affermato che l’esercito assumerà il controllo di nuove postazioni nel sud del Libano.