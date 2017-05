“‘Più loro cadono in basso e più noi voliamo alto’, ha detto Michelle Obama in risposta alla campagna elettorale di Trump. Ma mostrarsi superiori non sempre funziona: alcune posizioni semplicemente non possono essere tollerate”, sostiene Nesrine Malik, giornalista del Guardian. “Non abbassarsi al livello del nostro avversario può farci sentire bene, ma può rivelarsi una risposta inadeguata”.

Nesrine Malik è una giornalista sudanese che vive e lavora a Londra. Su Twitter è @NesrineMalik.