“Questa è la sequenza dell’addio di Mia a Paolo. Lei canta There is a light that never goes out degli Smiths”, spiega Fabio Mollo, regista di Il padre d’Italia. “Non c’è un dialogo, è il testo della canzone che esplicita perfettamente l’addio. I due attori non sono mai nella stessa inquadratura per sottolineare il distacco”.

Fabio Mollo è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto il lungometraggio Il sud è niente (2013).

