Michaël Dudok de Wit racconta una scena di La tartaruga rossa

“In questa scena un padre e un figlio giocano insieme nella natura”, dice Michaël Dudok de Wit, regista del film d’animazione La tartaruga rossa, che esce in sala per tre giorni, dal 27 marzo. “Quando ho scritto la storia volevo mostrare la magia della vita nell’acqua, la poesia di fluttuare in questo spazio infinito”.

Michaël Dudok de Wit è un regista, sceneggiatore, animatore e illustratore olandese. Nel 2001 ha vinto il premio Oscar per il miglior cortometraggio di animazione con Father and daughter.

Guarda gli altri video della serie Anatomia di una scena.