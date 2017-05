Emir Kusturica racconta una scena di On the milky road - Sulla via lattea

“Questa scena è stata realizzata con un paio di riprese lunghe per ottenere uno stile documentaristico”, dice Emir Kusturica, regista di On the milky road - Sulla via lattea. “Qui si sviluppa il ruolo, tipico della tragedia greca, della donna che commette errori e che porta la vicenda alla catastrofe. E a un certo punto arriverà il colpo di scena”.

Emir Kusturica è un regista, musicista e sceneggiatore jugoslavo, nato a Sarajevo e naturalizzato serbo. Gli ultimi film che ha diretto sono Maradona di Kusturica (2008) e Promettilo! (2008). On the milky road - Sulla via lattea, con Monica Bellucci ed Emir Kusturica, è ambientato nella ex Jugoslavia devastata dalla guerra.

Guarda gli altri video della serie Anatomia di una scena.