Ivan Silvestrini racconta una scena di 2night

“Questa scena rappresenta bene quanto sia stato complicato girare questo film”, dice Ivan Silvestrini, regista di 2night. “Ogni inquadratura è stata fatta in momenti diversi, gli attori dovevano ricordarsi tutto quello che avevano fatto e fare più di una scena di fila”.

Ivan Silvestrini è un regista romano. Gli altri film che ha diretto sono Monolith (2016) e Come non detto (2012). 2night racconta la storia di una ragazza e un ragazzo trentenni che si conoscono in un locale a Roma e poi trascorrono una notte in macchina per le strade della capitale. Un incontro casuale diventa qualcosa di speciale.

