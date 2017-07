Anatomia di una canzone: The beast, di Teho Teardo e Blixa Bargeld

“Nella composizione uso spesso dei metodi poco ortodossi perché non nasco come autore di canzoni” dice Teho Teardo autore insieme a Blixa Bargeld del brano The beast. “Faccio una lista di oggetti, desideri idee e fastidi e poi li metto insieme, facendo nascere delle connessioni che mi sorprendono”.

Teho Teardo è un musicista e compositore italiano conosciuto anche per le molte colonne sonore realizzate per il cinema. Ha scritto la colonna sonora di due film di Paolo Sorrentino, L’amico di famiglia e Il divo, e ha collaborato con registi come Daniele Vicari e Guido Chiesa. Nel 2013 ha cominciato a collaborare con Blixa Bargeld, leader della band tedesca Einstürzende Neubauten e in passato chitarrista dei Bad Seeds di Nick Cave.

The beast è contenuta nell’album Nerissimo (2016). Gli ultimi dischi pubblicati da Teho Teardo e Blixa Bargeld sono Spring (2014) e Fall (2017).

