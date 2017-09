Anatomia di una canzone: Parentesi, di Meg

“Ho scritto Parentesi in un momento in cui avevo bisogno di dare una spinta propulsiva alla mia vita” racconta Meg, autrice del brano Parentesi, “È come se la musica fosse la mia parte inconscia”.

Meg è una cantante italiana, attiva dagli anni novanta come voce del gruppo napoletano 99 Posse. Nel 2004 Meg ha pubblicato il suo primo disco solista. Il brano Parentesi, uscito originariamente nel disco del 2005 Imperfezione, è contenuto nell’album dal vivo Concerto imPerfetto, in uscita il 29 settembre.