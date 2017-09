Valentina Pedicini racconta una scena di Dove cadono le ombre

“Questa scena è stata una delle più complesse da girare, dal punto di vista estetico e tecnico”, spiega Valentina Pedicini, regista di Dove cadono le ombre. “Potevamo usare solo un certo tipo di prospettiva e la protagonista è dovuta rimanere in una vasca piena d’acqua per molte ore”.

Ispirato a una storia vera, il film racconta il tentativo di sterminio genetico del popolo nomade degli Jenisch avvenuto in Svizzera tra il 1926 e il 1973, quando centinaia di bambini sono stati rinchiusi in istituti psichiatrici per la loro rieducazione.

Valentina Pedicini è una regista italiana. Dove cadono le ombre, uscito nelle sale

italiane il 6 settembre, è il primo lungometraggio che ha diretto.