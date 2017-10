Gilad Baram racconta una scena di Koudelka fotografa la Terra Santa

“In questa scena incontriamo il protagonista, il fotografo ceco Josef Koudelka, mentre ritrae la barriera costruita da Israele in Cisgiordania”, spiega Gilad Baram, regista di Koudelka fotografa la Terra Santa. “È una scena affascinante. Siamo molto vicini al fotografo, ne osserviamo i movimenti, ma non lo vediamo in faccia”.

Josef Koudelka è un fotografo dell’agenzia Magnum. È conosciuto soprattutto per le sue foto della primavera di Praga in cui ha ritratto le forze militari del Patto di Varsavia al momento della loro entrata nella capitale dell’ex Cecoslovacchia. Dal 2008 al 2012 ha fotografato le barriere di separazione tra Israele e la Palestina.

Gilad Baram è fotografo, visual artist e documentarista, lavora fra Berlino e Gerusalemme. Ha vinto numerosi premi e borse di studio. Ha esposto in gallerie d’arte di tutto il mondo. Koudelka fotografa la Terra Santa, che esce nelle sale italiane il 2 ottobre, è il suo primo film.