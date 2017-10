Anatomia di una canzone: Populous

“Questo pezzo è nato a Lisbona, quando ho scritto tutte le musiche del mio ultimo disco, Azulejos. Sono stato in Portogallo circa due mesi e subito dopo una gita nelle spiagge di Caparica sono tornato a casa e ho scritto la musica di questo brano”, racconta Populous, autore del brano Azul oro.

Azulejos è uscito il 9 giugno 2017. Il disco è stato interamente composto a Lisbona e mescola i ritmi della cumbia latinoamericana con l’elettronica europea.

Andrea Mangia, in arte Populous, è un musicista italiano di origini pugliesi. Gli ultimi tre dischi che ha pubblicato sono Night safari (2014), Remixed in basic (2010) e Drawn in basic (2008).