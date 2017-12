Anatomia di una canzone: Sogno l’amore, di Andrea Laszlo de Simone

“È un pezzo che ho fatto in casa, registrando la batteria in seguito” dice Andrea Laszlo De Simone, autore della canzone Sogno l’amore. “L’ho scritto e poi l’ho lasciato lì per sei sette mesi. All’inizio s’intitolava Che schifo, perché lo odiavo. Poi ho cambiato idea”.

Uomo donna, uscito a giugno 2017, è il primo album solista di Andrea Laszlo De Simone, ex batterista dei Nadàr Solo e già membro del tuo torinese Anthony Laszlo.

Andrea Laszlo De Simone è attualmente in tour: le sue prossime date saranno a Mantova (16 dicembre), Rimini (23 dicembre) e Terlizzi, in provincia di Bari, il 28 dicembre.